Philippe Etchebest voit rouge face à Jérôme Le Banner

Philippe Etchebest revient sur le petit écran le 18 février dans la saison 16 de Cauchemar en cuisine, et l’épisode s’annonce tendu : à Sète, le chef retrouve le restaurant routier de Bachir et de sa famille, déjà visité quelques mois plus tôt sans succès, tandis qu’une séquence ancienne le montrant face au colosse Jérôme Le Banner à Fort Boyard refait surface.

La nouvelle intervention à Sète intervient après un premier passage avorté : selon le récit de l’émission, Aurora, une serveuse, avait lancé un appel à l’aide qui avait motivé la première venue de Philippe Etchebest, mais la mission n’avait pas pu commencer car Bachir était absent et son fils Yacine avait pris la fuite à l’arrivée du chef.

Cette fois, l’équipe de tournage et le chef affirment que tout le monde est présent, mais les problèmes restent les mêmes. Organisation déficiente, tensions familiales et erreurs répétées marquent le service. Les producteurs et le chef insistent sur le fait que Philippe Etchebest, connu pour son franc-parler et son exigence, demande des décisions concrètes et des prises de conscience immédiates ; sans changement, sa réaction peut être explosive.

De l’Hostellerie de Plaisance à Fort Boyard : incidents et réactions de Philippe Etchebest

Le chef a lui-même raconté une situation de défense de personnel dans le podcast Légende diffusé le 8 février 2026. À l’époque où il dirigeait l’Hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion, il rapporte qu’un soir de service trois clients ont tenu des propos jugés déplacés jusqu’à faire pleurer Carole, cheffe de rang. Face à ces comportements, Philippe Etchebest dit être sorti de ses fourneaux pour intervenir en protection de son équipe.

Par ailleurs, une séquence datant de la participation de l’équipe d’Étchebest à Fort Boyard circule encore : l’émission, présentée par Olivier Minne, réunissait une équipe emmenée par Philippe Etchebest et composée notamment de Caroline Margeridon, Élodie Gossuin, Keen’V et Jean Tezenas du Moncel, ainsi que du champion de boxe thaï et de kick-boxing Jérôme Le Banner.

Lors de l’épreuve dite de la Boyard Bank, destinée à récupérer une clé dans une cellule, Jérôme Le Banner a adopté une méthode destructive selon les images : démolition d’un volet, bris d’une vitre et coups portés aux murs, quitte à abandonner la masse prévue pour utiliser ses poings. Élodie Gossuin s’exclame sur le plateau : « Il va tout casser ! Il va tout démolir ! » Philippe Etchebest, partagé entre effarement et amusement, commente la scène par « Le massacre ! Oh le carnage ! »

Lors de la même émission, Philippe Etchebest réussit l’épreuve de la station de métro mais oublie la clé sur place, provoquant la remarque ironique d’Olivier Minne : « Un candidat qui réussit l’épreuve et oublie la clé, on a rarement vu ça. » Le chef admet ensuite spontanément : « Je suis con quand même. » L’émission indique que l’équipe est repartie avec près de 17 000 euros pour l’association Pompiers solidaires.