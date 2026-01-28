Philippe Etchebest explique comment il garde la ligne en mangeant 350 plats en deux mois

Ce mardi soir, M6 programme un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine à 21h10 dans lequel le chef Philippe Etchebest retourne dans trois établissements qu’il avait aidés quelques mois plus tôt. Brive-la-Gaillarde, Langeron et Sarlat-la-Canéda sont ainsi au centre d’un numéro de suivi où le restaurateur, fidèle à sa méthode, vérifie sans concession si ses recommandations ont été appliquées par les équipes sur le terrain.

L’émission se distingue par le recours à des dispositifs d’observation parfois déguisés : le chef n’hésite pas à se travestir ou à intervenir en caméra cachée pour saisir la réalité du service et le comportement des équipes en dehors des moments de mise en scène. Ce retour sur le terrain intervient après des épisodes de tournage marquants — dont un récent où le chef a quitté un plateau en colère — et illustre la cadence importante de ses engagements télévisuels et professionnels.

En parallèle de ses émissions, dont Top Chef, Philippe Etchebest gère son restaurant doublement étoilé, la Maison Nouvelle. Malgré des périodes de tournage intenses ponctuées de nombreuses dégustations, le chef affirme conserver une forme et une silhouette remarquables. Plusieurs médias ont repris son chiffre : durant certaines périodes, il peut goûter jusqu’à 350 plats en l’espace de deux mois, une charge de travail culinaire qui suscite des questions quant à son mode d’alimentation et sa gestion du poids.

Interrogé dans l’émission En Aparté sur Canal+, Philippe Etchebest a livré sa ligne de conduite : pas de régime strict, mais une hygiène de vie rigoureuse. « Je ne sais pas ce que c’est que de se mettre à la diète. Je ne l’ai jamais fait et je ne suis pas près de le faire », a-t-il déclaré, réaffirmant que le plaisir de manger reste central dans sa vie professionnelle et personnelle.

Son équilibre repose essentiellement sur l’activité physique. Le chef détaille des séances courtes mais intenses, organisées avec son coach dès qu’il dispose d’une heure. Il possède, dit-il, un sac de frappe et « ma batterie », des outils qui lui permettent de maintenir une pratique régulière même pendant les périodes de tournage. Cette routine sportive vise avant tout à « éliminer » les excès liés aux nombreuses dégustations.

Au-delà de l’effort physique, Etchebest insiste sur l’écoute du corps et la modération en dehors des obligations professionnelles : pas de grignotage systématique, pas d’excès permanents, et un rythme contrôlé dans les plaisirs culinaires. Cette discipline, qu’il qualifie de simple mais constante, fait partie de ses habitudes depuis plusieurs années.

Un autre pilier de son organisation se trouve dans la gestion administrative et médiatique : son épouse Dominique, qu’il décrit comme son « binôme depuis trente ans » et la directrice générale du groupe, assume une large part des décisions et de la programmation de ses interventions télévisées. « Je ne suis au courant de rien. C’est elle qui s’en occupe », a-t-il confié, soulignant le rôle central qu’elle joue dans la structuration de son calendrier professionnel.

Le chef met ainsi en avant une combinaison de travail, d’activité physique et de coordination professionnelle pour maintenir son rythme de vie, même lorsqu’il goûte un nombre important de plats sur une courte période.