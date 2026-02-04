Philippe de Villiers menace de quitter CNews

CNews se retrouve au cœur d’une crise médiatique après la décision de maintenir à l’antenne Jean‑Marc Morandini, condamné pour « corruption de mineurs ». La réaction des rédactions et de personnalités liées à la chaîne s’est intensifiée, avec le Journal du Dimanche qui a publiquement exprimé son soutien aux victimes et Philippe de Villiers qui a fait part de sa désolidarisation.

La polémique trouve son origine dans la condamnation de Jean‑Marc Morandini pour des faits de « corruption de mineurs » portant sur trois adolescents entre 2009 et 2016. Le présentateur a été condamné à un an de prison avec sursis et placé sous une période probatoire de deux ans, décision qui n’a pas entraîné, pour l’heure, son éviction de l’antenne de CNews.

Plusieurs visages reconnus de la chaîne ont exprimé leur désaccord. Parmi eux figurent Sonia Mabrouk, Pascal Praud et Laurence Ferrari. Interrogée par Le Parisien, Laurence Ferrari a déclaré : « En tant que femme et mère de famille, je me sens interpellée au‑delà du plan professionnel par la situation que nous vivons à CNews ». Ces prises de position internes soulignent les tensions au sein de la rédaction et chez les collaborateurs de la chaîne.

CNews : le JDD et Philippe de Villiers se désolidarisent de la chaîne

Le Journal du Dimanche, appartenant au même groupe que CNews, a consacré un encadré à l’affaire dans sa livraison du dimanche 1er février, rappelant les faits et exprimant sa position. Dans ce texte, la rédaction affirme : « Le JDD se tient aux côtés des victimes », en réaction au maintien de Jean‑Marc Morandini à l’antenne.

La prise de position du JDD a été relayée publiquement par Philippe de Villiers. Sur le réseau X, l’ancien eurodéputé a publié un message précis : « Je m’associe à la rédaction du JDD. » Cette déclaration marque une distance affichée entre la personnalité et la ligne pratique de la direction de la chaîne sur le maintien de certains collaborateurs.

Philippe de Villiers est une figure régulière de CNews : il anime chaque vendredi l’émission Face à Philippe de Villiers à 19 heures. Il est également présenté comme écrivain, ancien ministre, fondateur du Puy du Fou et cofondateur du Vendée Globe dans les notices biographiques qui l’évoquent.

Par ailleurs, Jean‑Marc Morandini a annoncé le vendredi 30 janvier qu’il renonçait à « tout recours » et a demandé qu’on lui « accorde une seconde chance ». Cette déclaration publique s’inscrit dans le contexte des réactions internes et externes suscitées par sa condamnation et par la décision de la direction de maintenir ses interventions à l’antenne.

Les réactions publiques et les prises de position des collaborateurs et médias liés au groupe soulignent l’ampleur du débat autour de la gestion éditoriale et des choix de programmation au sein de CNews.