Peter Bosz déclare que le Bayern n’accordera aucune faveur au PSV en Ligue des Champions

PSV Eindhoven reçoit le Bayern Munich ce mercredi à 20h GMT au Philips Stadium, lors de la 8e journée de la phase linéaire de la Ligue des Champions de l’UEFA ; à la veille de la rencontre, l’entraîneur du PSV, Peter Bosz, a mis en garde contre un adversaire qui « ne nous fera pas de cadeau », rappelant que le Bayern n’a besoin que d’un point pour assurer la deuxième place tandis que le PSV peut valider sa qualification pour les barrages en cas de victoire.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

En conférence de presse tenue au Philips Stadium, Peter Bosz a posé un ton prudent et combatif. Il a déclaré ne compter sur aucune indulgence de la part des Bavarois et a souligné sa connaissance de la mentalité du club allemand, acquise au cours de son passage au Bayer Leverkusen et au Borussia Dortmund. « On ne nous fera pas de cadeau », a-t-il prévenu, insistant sur l’exigence de ses adversaires.

Sur le plan comptable, Bosz a rappelé l’enjeu pour son équipe : une victoire permettrait au PSV de se qualifier pour les barrages, tandis qu’un match nul pourrait également suffire pour figurer parmi les 24 meilleures équipes de la compétition. Ces éléments structurent la préparation du club néerlandais pour une rencontre qui a valeur de tournant dans leur parcours européen.

Approche tactique et lecture de l’adversaire

Peter Bosz s’est montré particulièrement respectueux de la puissance offensive du Bayern. Il a évoqué les chiffres récents du club allemand : « Ils ont déjà marqué 72 buts en 19 matchs, bien plus que nous en Eredivisie. Cela en dit long sur leur force. » Selon le technicien, ces statistiques traduisent une capacité à imposer des duels sur l’ensemble du terrain et une pression offensive constante.

Face à ce profil, Bosz s’attend à ce que le Bayern aligne son « onze type ». À ses yeux, l’adversaire ne se présentera pas en mode gestion mais cherchera à l’emporter, conformément à la mentalité qu’il lui prête : « Je connais la mentalité du Bayern. Ils veulent toujours gagner. J’aime ça aussi. »

Pour le PSV, la stratégie affichée en conférence combine prudence et ambition : obtenir un résultat favorable qui assurerait la qualification. Bosz a résumé la détermination de son équipe par une phrase claire sur l’objectif immédiat : « Si nous gagnons, nous sommes qualifiés, donc nous allons tout faire pour gagner. »