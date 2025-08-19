PAR PAYS
Pendant un appel avec Trump, Poutine a proposé de recevoir Zelensky à Moscou

Le président russe Vladimir Poutine, dont la Russie a envahi l’Ukraine en 2022, a proposé d’organiser une rencontre bilatérale à Moscou avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’un entretien téléphonique avec Donald Trump, selon deux sources proches du dossier. « Poutine a mentionné Moscou » lors de cet appel lundi, a indiqué l’une de ces sources à l’AFP. Le président ukrainien, qui se trouvait alors à la Maison‑Blanche en compagnie de dirigeants européens, a répondu « non », selon la même source.

