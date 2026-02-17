Pause temporaire pour « Un dimanche à la campagne » de Frédéric Lopez

Un dimanche à la campagne, l’émission animée par Frédéric Lopez diffusée sur France 2, interrompt sa diffusion pendant quelques semaines : pas de nouvel épisode du 9 février au 1er mars, un best of prévu le dimanche 1er mars, puis un épisode inédit programmé le dimanche 8 mars à 16h avec Booder, Tina Arena et Laurent Mariotte.

La production a annoncé cette pause via le compte officiel du programme sur Instagram. Le message publié précise les dates de l’interruption et indique explicitement le rediffusion d’un « best of » de la saison 3 le 1er mars avant la reprise avec un numéro inédit la semaine suivante.

Les téléspectateurs retrouveront donc dès le 1er mars une sélection des temps forts de la saison 3, puis un nouvel épisode le 8 mars. L’annonce vise à informer le public que l’arrêt est temporaire et que la case dominicale à 16h sur France 2 sera réoccupée par l’émission à la date indiquée.

Le format de l’émission et les invités du retour

Depuis son lancement, Un dimanche à la campagne repose sur un principe simple : trois personnalités issues d’univers différents se retrouvent le temps d’un week‑end à la campagne pour échanger librement sur leur parcours, leurs souvenirs et leurs doutes, hors des cadres habituels de l’interview télévisée. Le ton intimiste et la mise en scène apaisée constituent les principales caractéristiques du programme.

Frédéric Lopez, animateur et maître de cérémonie, conduit ces rencontres en privilégiant l’écoute et la bienveillance. Ce positionnement a contribué à faire de l’émission un rendez‑vous dominical identifié pour son ambiance feutrée et ses confidences personnelles.

La pause annoncée ne modifie pas le calendrier annoncé pour la suite de la saison : diffusion interrompue du 9 février au 1er mars, rediffusion d’un best of le dimanche 1er mars, puis émission inédite le 8 mars à 16h. Pour la première émission après la pause, la production a confirmé la présence de trois invités : l’humoriste Booder, la chanteuse Tina Arena et le chef et animateur Laurent Mariotte.

Le choix de ces trois invités pour marquer le retour illustre la diversité des profils régulièrement conviés dans le dispositif : figures du spectacle, de la musique et du monde culinaire se côtoient au sein d’épisodes conçus pour favoriser la parole personnelle et les échanges informels.

La précision des dates et la diffusion d’un best of permettent aux téléspectateurs de connaître le calendrier de reprise et d’identifier le numéro inédit du 8 mars comme la première émission nouvelle après la courte interruption.