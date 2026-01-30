Patrick Sébastien sur les Enfoirés : « Ça ne devrait pas exister »

Patrick Sébastien explique pourquoi il a refusé à plusieurs reprises de réintégrer la troupe des Enfoirés : après une unique participation, l’ancien animateur dit avoir été « désillusionné » par des pratiques en coulisses contraires à ses convictions, notamment l’invitation à un banquet après un concert destiné aux Restos du Cœur, a-t-il relaté sur Sud Radio.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les Enfoirés ont tenu leur édition 2026 du 13 au 19 janvier à l’Accor Arena de Paris au profit des Restos du Cœur, l’association fondée par Coluche en 1985. Parmi les interprètes présents figuraient des fidèles de la troupe tels que Patrick Bruel, Patrick Fiori, Christophe Maé ou Claudio Capéo, tandis que de nouveaux visages — d’anciennes candidates de la Star Academy, Helena et Marine, la violoniste Esther Abrami ou l’humoriste Jarry — ont fait leurs débuts sur scène.

Proche de Coluche, Patrick Sébastien rappelle son engagement initial : il a aidé Coluche « au début » et a accepté de participer une seule fois aux Enfoirés. Mais cette implication s’est arrêtée après une expérience en coulisses qui l’a profondément refroidi. Selon ses propos retransmis par Sud Radio, il n’a pas supporté l’idée de « chanter pour des gens qui ont faim » puis d’aller « au banquet après ». Il affirme que ce type de scène l’a poussé à prendre ses distances.

Les éléments de la désillusion selon Patrick Sébastien

Lors de son intervention radiophonique, Patrick Sébastien a décrit l’anecdote qui a motivé son retrait : un invité ou un organisateur l’aurait sollicité à la sortie du concert pour l’inviter au banquet organisé après la représentation. « Je lui ai dit que je ne viens pas chanter pour des gens qui ont faim et aller au banquet après ! », a-t-il rapporté, ajoutant qu’il préférait « se payer un resto à côté ». Il a précisé que ce comportement a entraîné le départ d’autres participants, selon son observation.

Si l’artiste ne remet pas en cause l’utilité des spectacles, il critique toutefois l’évolution de l’esprit originel des Enfoirés. Dans ses déclarations, il souligne que l’action continue de « rapporter du blé à ceux qui ont faim », mais qu’il estime que Michel Colucci ne « serait pas content » de constater la forme actuelle de l’événement.

Patrick Sébastien a aussi exprimé son trouble face au gaspillage qu’il perçoit autour de certaines manifestations : « Ça ne devrait pas exister, les Enfoirés. C’est une bénédiction que ça existe, bien sûr, mais quand tu vois tout le gaspillage qu’il y a eu… » Pour illustrer son propos, il a comparé le coût de cérémonies sportives à des sommes qu’il jugeables consacrées à la cause : « La cérémonie des Jeux olympiques a coûté 100 millions, et à Londres 30 millions. Je pense qu’avec la différence, on aurait pu nourrir des gens pendant très longtemps. »