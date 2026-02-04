Patrick Sébastien défend la liberté du libertinage

Patrick Sébastien, ancien animateur star de France 2 connu pour Le Plus Grand Cabaret du monde, suscite régulièrement l’attention médiatique pour ses prises de position publiques et sa défense affichée du libertinage. Révélé comme animateur, chanteur et humoriste, il a confirmé en 2023 lors d’une interview à RTL son attachement à ces lieux, et continue d’occuper des plateaux télévisés et les réseaux sociaux, y compris avec une apparition programmée en 2025 dans Mask Singer sous le costume du Rhinocéros.

Artiste polyvalent, Patrick Sébastien a commencé sa carrière dans les années 1970 comme humoriste et imitateur, multipliant les spectacles. En 1999, il réalise et tient le rôle principal du film T’aime, œuvre qualifiée par certains commentateurs de « nanar ». C’est toutefois à la télévision qu’il s’est le plus fait connaître : il a animé pendant près de vingt ans Le Plus Grand Cabaret du monde, émission populaire et familiale qui mêlait numéros d’artistes et sketches. Il y interprétait régulièrement des chansons personnelles à la fin des émissions, parmi lesquelles Le Petit Bonhomme en mousse, La Fiesta et Tourner les serviettes, titres devenus des tubes populaires dans les fêtes et les soirées.

Depuis son retrait progressif des grilles de France Télévisions, Patrick Sébastien a multiplié les interventions comme commentateur de l’actualité sur divers médias. Il est apparu sur des plateaux tels que BFM-TV et dans des émissions animées par Cyril Hanouna, notamment TPMP et TBT9. Il utilise aussi ses comptes sur les réseaux sociaux pour réagir à l’actualité, comme lors de la crise agricole, et n’hésite pas à critiquer des courants qu’il désigne parfois par le terme « wokisme » ou à formuler des critiques sur des questions sociétales.

Un engagement public pour le libertinage et la publication de « Vitriol Menthe »

Parallèlement à sa carrière télévisuelle et musicale, Patrick Sébastien a publié des ouvrages. Il a notamment signé Vitriol Menthe, un livre qui relate la vie de Diane Dubois, connue sous le nom de scène Denise Lascène, ancienne actrice X et tenancière de clubs libertins. Dans cet ouvrage, et au cours d’interviews, il évoque sans réserve sa fréquentation de ces établissements.

Lors de son entretien accordé à RTL en 2023, Patrick Sébastien a déclaré : “J’ai toujours été transparent.” Il y a précisé sa position sur le libertinage : “Il se trouve que le libertinage, je suis pas tous les jours dans des boîtes de cul… Et puis, surtout, les gens qui me dénoncent là-dessus, j’en ai croisé plein.”

Il a ensuite défendu publiquement ce qu’il présente comme une liberté personnelle et une pratique reposant, selon lui, sur le respect mutuel : “Je veux défendre cette liberté-là. Je suis un libertaire avant d’être un libertin. Dans les milieux libertins, ça ne tient que sur le respect. Et, dans la vie, c’est pas ça. Et les gens qui me donnent des leçons, c’est ceux-là les pervers !”