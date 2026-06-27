Jenifer victime d’un accident industriel

Jenifer a fait son retour le 17 juin avec une reprise de Mourir sur scène, succès emblématique de Dalida, mais le lancement commercial de ce nouveau projet peine à convaincre : selon des données relayées par Charts in France – Spotify et partagées par Bertrand Gilbertat sur X, la sortie a été écoutée 13 000 fois lors de sa première journée, un score qualifié d’« accident industriel » par certains observateurs.

Quatre ans après N°9, la démarche de publier un album de reprises place Jenifer dans une logique artistique de réinterprétation d’un répertoire ancien, choix qui suscite débat au sein de sa fanbase et des professionnels du disque. Les chiffres de streaming, publiés dans un contexte où les écoutes numériques constituent un indicateur clé de visibilité, sont suivis de près par les médias et les analystes du secteur musical.

Le démarrage commercial décevant s’accompagne d’une polémique autour d’un choix de collaboration : pour cet album, Jenifer s’est entourée de la DJ et figure des nuits parisiennes Barbara Butch, une association qui divise les réseaux sociaux entre soutiens et opposants.

Jenifer : sa collaboration avec Barbara Butch suscite des réactions vives

Barbara Butch, présentée par plusieurs médias comme une personnalité des scènes queer parisiennes, a été au centre de controverses depuis la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, au cours de laquelle elle a été accusée par certains de profaner des symboles religieux. Ces accusations ont alimenté des critiques sur les réseaux sociaux et des réactions médiatiques.

La DJ a en outre signé une tribune dans Le Point en faveur d’un texte identifié comme la loi Yadan, qualifié par ses promoteurs de mesure visant « à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme ». Ce geste a déclenché des réactions contrastées et provoqué des messages hostiles à son encontre, y compris des messages à caractère antisémite rapportés par la presse.

Interrogée sur ces réactions, Barbara Butch a reconnu avoir commis une erreur en signant la tribune : « J’ai signé une tribune, je n’aurais pas dû le faire », a-t-elle déclaré selon France24, ajoutant que cela ne remettait pas en cause ses valeurs « de l’amour, de la réconciliation et du partage » et dénonçant la virulence des attaques qu’elle subit.

Sur le plan politique et culturel, La France insoumise a appelé à la déprogrammation de Barbara Butch du festival Cabaret Frappé, reprochant à l’artiste son soutien déclaré à Israël et son appui à la loi Yadan, qu’ils estiment susceptible de « criminaliser le soutien au peuple palestinien » ; des accusations que l’intéressée réfute.

Du côté de Jenifer, le choix de cette collaboration est perçu par certains comme un acte artistique affirmé, tandis que d’autres le considèrent comme une source de division qui complique le lancement commercial de son album de reprises, déjà marqué par des chiffres de streaming jugés bas pour une première journée.

Barbara Butch déclare qu’elle ne cédera pas à la haine et qu’elle entend poursuivre ses engagements ainsi que ses projets artistiques.