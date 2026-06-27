Quentin Mosimann révèle être papa en secret et dévoile une rare photo de sa fille Hayden

Quentin Mosimann a révélé, le 24 juin 2026, être devenu père il y a deux ans après avoir accepté d’être le donneur pour sa meilleure amie, Maud Brooke : leur fille, prénommée Hayden, est née le 15 juillet 2024 et une photo intime prise après l’accouchement refait aujourd’hui surface.

L’annonce publique est intervenue lors d’un récent passage sur France Inter, où l’ancien vainqueur de la Star Academy a décrit ce basculement comme « un électrochoc, le plus gros électrochoc de toute ma vie ». Il a affirmé s’être senti, après la naissance, invest i d’un rôle de père malgré l’accord signé au préalable chez le notaire, qui stipulait que le géniteur n’aurait « ni droits, ni devoirs, ni obligations » envers l’enfant.

Quentin Mosimann a expliqué qu’il avait proposé d’aider Maud Brooke face aux difficultés d’un parcours de parentalité qu’elle devait mener seule. Deux ans après la naissance, l’artiste a déclaré : « Je suis papa en fait. Je suis adulte, je suis responsable, j’ai un but dans la vie et je suis papa ». Il a également adressé un message direct à sa fille : « Ça fait deux ans maintenant qu’on vit cette histoire. Deux ans qu’on se cache et deux ans que je crève d’envie de dire au monde entier à quel point je t’aime » et a conclu sa chronique par ces mots : « Bonjour Hayden, c’est Papa. »

Les circonstances de la naissance et la publication d’une image rare

La fillette est née le 15 juillet 2024. À l’époque, Maud Brooke avait publié sur ses réseaux sociaux une photographie prise peu après l’accouchement, montrant la jeune maman allongée dans son lit d’hôpital, enlacée à son nouveau-né. Ce cliché, partagé à l’époque par la jeune mère, a été rappelé dans les jours qui ont suivi la révélation publique de Quentin Mosimann et suscite un regain d’intérêt.

Le dispositif mis en place avant la venue de l’enfant comprenait un acte notarié destiné à clarifier la nature du lien entre le donneur et l’enfant. Selon les éléments transmis par Mosimann au cours de son intervention radiophonique, ce contrat prévoyait que le père biologique ne revendiquera ni droits ni devoirs. Malgré cette précaution juridique, la rencontre avec le bébé a profondément modifié sa perception de la situation et son engagement personnel.

Lors de son intervention, Mosimann a évoqué la manière dont la paternité a redéfini son rapport à la vie et à ses priorités, citant le rôle affectif et quotidien que représente désormais la présence de sa fille. Les auditeurs de France Inter ont été touchés par ses confidences et par la tonalité émotionnelle de sa chronique, dans laquelle il a déclaré vouloir partager ces moments et cette affection auprès de sa fille.

La photo postée par Maud Brooke après la naissance, désormais remise en lumière, a déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.