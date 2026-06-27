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Mondial 2026 : pari gratuit Croatie – Ghana, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Croatie – Ghana, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Croatie VS Ghana, le 27/06/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Le match est programme le 27/06/2026 22:00 au Lincoln Financial Field. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
27/06/2026 22:00 Groupe L

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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