Patrick Bruel : Mimie Mathy maintient son soutien, Marlène Schiappa dénonce des propos « problématiques »

Après une première sortie sur RTL, la comédienne Mimie Mathy a réitéré, dans les colonnes du Parisien, son soutien à Patrick Bruel, mis en examen pour violences sexuelles, et fait état de son inquiétude pour le chanteur. Ses propos ont suscité une vive réaction de l'ancienne secrétaire d'État Marlène Schiappa.

La comédienne Mimie Mathy a réaffirmé son soutien à Patrick Bruel, mis en examen pour des faits de violences sexuelles et présumé innocent, dans un entretien au Parisien publié jeudi 3 septembre 2026. Elle y confie également son inquiétude pour le chanteur, qui a annoncé l’annulation de sa tournée prévue en octobre.

« Je ne le sens pas bien », a déclaré Mimie Mathy au quotidien, avant de nuancer : « Il a la chance d’être entouré par sa compagne, ses enfants, ses amis… Je pense qu’il a hâte que tout cela soit derrière lui. »

Cette nouvelle prise de parole fait suite à une première intervention de la comédienne, mercredi 2 septembre, au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Elle y avait exprimé sa tristesse face à l’annulation de la tournée de son ami de longue date au sein des Enfoirés : « Je suis très triste qu’il se sente obligé d’annuler parce que la justice, pour l’instant, n’a pas tranché. C’est à la justice de trancher. »

Sur RTL, elle avait ajouté une formulation qui a suscité de vives réactions : « Patrick, c’est un séducteur. Il a été séducteur. Il a été plus harcelé que harceleur, à mon avis. Mais ça, c’est la justice qui en décidera. »

Mimie Mathy se défend de tout parti pris

Interrogée à nouveau par Le Parisien, Mimie Mathy s’est défendue de prendre parti dans l’affaire : « Je ne prends aucun parti, et je respecte toutes les victimes. Je dis simplement qu’il faut laisser la justice faire son travail », a-t-elle assuré, dénonçant selon ses mots « une mise à mort bizarre ». Elle a maintenu sa description du chanteur, tout en reconnaissant : « Je suis consciente que ce n’est pas un saint, personne ne l’est. Personnellement, je ne l’ai jamais vu forcer quelqu’un. »

Marlène Schiappa dénonce une rhétorique « problématique »

Ces propos ont provoqué la réaction de Marlène Schiappa, ancienne secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et conseillère de Paris. Interrogée sur BFMTV, elle a jugé que les déclarations de Mimie Mathy donnaient « l’impression qu’on est dans une capsule de voyage dans le temps » et qu’on était « revenu vingt ans en arrière quand on entendait encore des excuses sur les violences sexuelles ».

Marlène Schiappa a précisé sa critique en dénonçant une mise en parallèle qu’elle juge infondée entre la notoriété de séducteur prêtée à Patrick Bruel et les accusations dont il fait l’objet : « Elle a une rhétorique qui est extrêmement problématique parce qu’elle met en face-à-face deux faits qui n’ont rien à voir. […] C’est comme quand on nous disait «c’est un homme très beau, donc il n’a pas pu violer des femmes». Ça n’a absolument rien à voir ! »