Le Kenya déploie un dispositif pour faire face au phénomène El Niño

Le gouvernement kényan a activé un plan de préparation national avant les pluies attendues d'El Niño entre octobre et décembre, alors que 46 des 47 comtés du pays sont exposés à un risque de précipitations supérieures à la normale.

Le gouvernement du Kenya a activé, début septembre 2026, un plan national de préparation face aux pluies attendues du phénomène climatique El Niño entre octobre et décembre, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur et de l’Administration nationale publié le 1er septembre. Les autorités anticipent des précipitations supérieures à la normale dans la majeure partie du pays, avec 46 des 47 comtés kényans exposés à un risque d’inondations, selon ce texte relayé par plusieurs médias locaux, dont la chaîne publique KBC.

Les régions les plus exposées sont le Nord-Est, la vallée du Rift, l’ouest et la région du Nyanza, la côte, le comté de Turkana ainsi que Nairobi, selon les zones identifiées par le ministère. La probabilité d’un épisode El Niño, estimée entre 80 et 82 % pour la période juin-août, grimperait à un niveau compris entre 90 et 96 % d’ici la fin de l’année, selon les projections du service météorologique kényan relayées par la presse locale.

Ce dispositif intervient après un épisode de pluies particulièrement destructeur entre la fin 2023 et le printemps 2024, qui avait provoqué des inondations meurtrières et déplacé des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs comtés, dont la capitale Nairobi. De nouvelles pluies diluviennes avaient de nouveau frappé Nairobi dans la nuit du 6 au 7 mars 2026, faisant une cinquantaine de morts et d’importants dégâts matériels dans la capitale, selon un bilan de l’agence Reuters.

Ces précédents pèsent sur la décision des autorités d’anticiper dès à présent la nouvelle saison des pluies plutôt que d’attendre leur arrivée pour agir, alors que le pays reste marqué par la gestion de ces épisodes récents.

Un dispositif en sept axes

Le plan gouvernemental s’articule autour de sept mesures : la cartographie des zones à risque pour faciliter d’éventuelles évacuations, le désengorgement des canaux de drainage dans les grandes villes, notamment à Nairobi, des campagnes de sensibilisation du public, l’inspection des ponts et routes vulnérables, le renforcement des systèmes d’alerte précoce au niveau communautaire, le pré-positionnement de matériel et de fournitures d’urgence dans des sites stratégiques, ainsi que le renforcement des équipes de recherche et de secours.

Les autorités locales sont invitées à activer sans délai leurs comités de gestion des catastrophes et à identifier des zones de refuge dotées de stocks de vivres et de médicaments, selon le communiqué ministériel.