Pascal Praud critique Sonia Mabrouk après sa prise de position

CNews au cœur d’une nouvelle polémique : le maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini après la confirmation de sa condamnation par la Cour de cassation suscite des réactions publiques au sein même de la chaîne, notamment de la part de Sonia Mabrouk et de Pascal Praud.

Mardi 20 janvier, en fin d’émission politique, Sonia Mabrouk a pris la parole pour préciser sa position sur la controverse entourant Jean‑Marc Morandini. Interpellée par son invité, le député Jérôme Guedj, la journaliste a déclaré : « La décision ne m’appartient pas », ajoutant qu’elle respecte la direction mais ne cautionne pas le maintien à l’antenne. Elle a également fait part d’un profond malaise personnel, affirmant ne pas dormir depuis plusieurs jours.

Sonia Mabrouk a dit penser d’abord aux victimes, en particulier aux mineurs, se définissant comme une mère de famille engagée contre les violences sexuelles et sexistes. Tout en rappelant que la justice s’est prononcée, elle a précisé ne pas vouloir se substituer aux tribunaux, soulignant la nécessité d’éviter toute ambiguïté morale sur certains sujets.

Pascal Praud soutient sa collègue et rétablit le contexte d’une phrase reprise par la presse

Quelques heures après la prise de position de Sonia Mabrouk, Pascal Praud a réagi publiquement sur le réseau social X pour afficher son soutien à sa consœur. Il a estimé qu’« Elle a trouvé les mots justes », assurant qu’il aurait pu tenir des propos proches des siens. L’animateur a rappelé son engagement personnel contre les violences sexuelles et sexistes et mis en avant sa préoccupation pour les victimes.

La réaction de Pascal Praud intervenait aussi pour répondre à une polémique distincte née d’un portrait publié par Le Monde, où une phrase lui avait été attribuée : « À un moment, si tu n’es pas content, tu t’en vas. » Plusieurs commentateurs avaient interprété cette sortie comme une adresse à Sonia Mabrouk. Pascal Praud a tenu à préciser que ces propos avaient été recueillis lors de deux entretiens réalisés fin novembre et début décembre, donc avant la décision de justice rendue dans l’affaire Morandini, et qu’ils ne visaient pas directement la polémique actuelle.

Sonia Mabrouk a confirmé sa position dans une interview accordée au Parisien, indiquant qu’elle ne souhaitait ni de « chasse à l’homme » ni « abattre quelqu’un », mais qu’elle avait conseillé, si elle avait été proche de Jean‑Marc Morandini, de prendre du recul face à la situation. Rappel des faits : le 15 janvier, la Cour de cassation a rendu définitive la condamnation de Jean‑Marc Morandini pour des messages à caractère sexuel envoyés à trois adolescents entre 2009 et 2016.

Après ce jugement, la direction de CNews, rattachée au groupe Canal+, et Gérald‑Brice Viret, directeur général de Canal+ France, ont annoncé publiquement le maintien de Jean‑Marc Morandini à l’antenne. Sonia Mabrouk est la première figure de la chaîne à avoir exprimé publiquement ses réserves ; Pascal Praud a choisi de lui apporter un soutien public, tout en démentant que ses propos antérieurs aient été dirigés contre elle.