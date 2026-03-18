Pascal Praud commente pour la première fois le départ de Sonia Mabrouk

Sonia Mabrouk a quitté CNews en février, selon les faits rapportés, après un désaccord éditorial lié au maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini, condamné pour corruption de mineurs ; quelques semaines plus tard, elle a rejoint BFMTV, tandis que Pascal Praud a abordé publiquement son départ le 18 mars 2026 dans son émission L’Heure des Pros sur CNews.

Le départ de Sonia Mabrouk a été motivé, d’après les éléments rendus publics, par une divergence avec la direction de CNews sur une décision éditoriale majeure : le maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini malgré sa condamnation pour corruption de mineurs. Figure reconnue de la chaîne, elle a choisi de quitter son poste, un mouvement qui a été relayé et commenté dans plusieurs médias nationaux et a suscité des réactions au sein du paysage médiatique français.

Peu après son départ, la journaliste a été annoncée à BFMTV. La chaîne, identifiée comme l’une des principales chaînes d’information en continu en France, a ainsi renforcé ses effectifs par l’arrivée de Sonia Mabrouk. Des sources relayées publiquement évoquent un contrat perçu comme avantageux, ces précisions étant présentées comme des rumeurs par les relais médiatiques qui ont couvert le transfert.

Le 18 mars 2026, Pascal Praud est revenu publiquement sur le départ de sa ancienne collègue lors de son émission L’Heure des Pros diffusée sur CNews. Il a livré une prise de parole mesurée, exprimant regret et respect pour le choix de Sonia Mabrouk. Dans l’émission, il a déclaré : « Sonia est partie, c’est son choix, évidemment que nous le regrettons, elle était remarquable, on lui souhaite bon vent ».

Ces propos constituent la première intervention publique notable de Pascal Praud sur ce dossier depuis l’annonce du départ de la journaliste. Aucun autre commentaire officiel de la direction de CNews ou de BFMTV relatif aux modalités exactes du transfert n’a été cité dans les éléments repris publiquement par les médias au moment de la publication.

Les informations disponibles indiquent ainsi les faits suivants : le départ de Sonia Mabrouk de CNews en février, motivé par un désaccord éditorial sur la présence à l’antenne de Jean‑Marc Morandini, son arrivée à BFMTV quelques semaines après, et la prise de parole de Pascal Praud le 18 mars 2026 au sujet de ce départ.