Parlement : Une trentaine de textes examinés lors de la première session ordinaire de 2026

La première session ordinaire de l’année 2026 de l’Assemblée nationale a été inaugurée le mercredi 15 avril par son président, Joseph Djogbénou. Cette session, riche d’une trentaine de textes à examiner, s’inscrit dans le cadre des dispositions constitutionnelles visant à assurer la continuité législative.

Cette session a été convoquée conformément à l’article 85 de la Constitution du Bénin, qui précise que le quorum doit atteindre la moitié plus un des membres pour valider la séance. Mercredi, 97 députés étaient présents, permettant ainsi de débuter les travaux, une étape jugée significative par le Professeur Djogbénou. Ce dernier a souligné que ce moment constitue un symbole tant pour l’Assemblée que pour le pays.

Le président de l’Assemblée a également mis en avant deux symboles majeurs. Premièrement, il a souligné qu’il s’agit de la première session du septennat. Il a demandé la bénédiction divine pour cette session et les précédentes à venir. Deuxièmement, il a mentionné le contexte particulier de cette session, qui coïncide avec l’élection récente d’un nouveau président, Romuald Wadagni, ainsi que de la vice-présidente, Mariam Chabi Talata, pour qui des félicitations ont été exprimées.

Les députés s’apprêtent à examiner plusieurs textes importants au cours de cette session. Parmi eux, on trouve des projets de loi concernant la maîtrise d’ouvrages publics, la protection de l’environnement, le code de la route, ainsi que des mesures relatives à la répression du faux monnayage. Joseph Djogbénou a également fait mention d’une demande de seconde lecture d’une importante loi sur l’organisation des professions médicales et paramédicales en République du Bénin.

Au-delà de la législation, l’Assemblée nationale a la responsabilité de contrôler l’action gouvernementale. Le président a souligné qu’un réaménagement des pratiques visant à améliorer cette mission sera effectué durant la 10e législature, afin que le contrôle soit non seulement plus pertinent, mais également plus bénéfique pour la population.

Joseph Djogbénou a insisté sur la nécessité d’évaluer les politiques publiques, ce qui permettra de mesurer l’impact des lois mises en œuvre et d’identifier des solutions optimales pour répondre aux enjeux soulevés par les citoyens.