Parakou: trois prisonniers s’évadent lors d’un transfert au tribunal

Une évasion spectaculaire s’est produite dans la soirée du mercredi 8 octobre au tribunal de Parakou. D’après plusieurs témoins rapportés par Fraternité fm, l’incident serait survenu lors d’un transfert entre deux services.

Un moment d’inattention aurait permis à trois détenus de profiter de la confusion pour s’enfuir, provoquant un vif émoi dans l’enceinte du tribunal encore fréquentée à cette heure de la journée.

Alertées dans l’immédiat, les forces de sécurité ont déployé un dispositif de recherche autour du bâtiment judiciaire et dans les quartiers voisins. Selon les premières informations recueillies, l’un des fugitifs a été retrouvé vers 18 heures, caché dans un caniveau, visiblement épuisé et désorienté. Les deux autres demeuraient introuvables au moment de la rédaction de ces lignes.

Les opérations de ratissage se poursuivent dans plusieurs secteurs de la ville afin de retrouver les évadés, selon les informations du média.