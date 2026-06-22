Julien Mairesse, accusé de viol par Elena Nagapetyan, nie les faits et reconnaît avoir trompé sa compagne

Julien Mairesse, metteur en scène de cérémonies et de concerts âgé de 45 ans et mis en examen pour viol depuis septembre 2025, a publié le 21 juin 2025 un long message sur Instagram pour répondre aux accusations portées par l’humoriste Elena Nagapetyan. Celle-ci l’accuse d’une agression datant de la nuit du 13 au 14 juin 2025 à Biarritz ; elle avait déposé plainte en juin 2025. Dans son post, Mairesse nie toute agression sexuelle, reconnaît une infidélité et affirme vouloir « se battre pour la vérité ». Il bénéficie de la présomption d’innocence.

Elena Nagapetyan a relaté sur Instagram les faits qu’elle dénonce : après un dîner avec des membres de son équipe et Julien Mairesse à Biarritz, elle dit être retournée à sa chambre d’hôtel où, selon son témoignage, le scénographe l’aurait rejointe sans y être invité. Elle affirme qu’il aurait tenté de l’embrasser malgré son refus, puis tenté de la pénétrer malgré ses répétés « non » et ses efforts pour se débattre. Selon elle, l’appel à son fiancé aurait mis fin à l’agression et Julien Mairesse serait parti sans un mot. Dans sa publication, l’humoriste exprime l’espoir que son témoignage « trouvera un écho auprès de celles et ceux qui souffrent en silence » et indique accepter la difficulté du chemin à venir.

Dans sa prise de parole publique du 21 juin 2025, publiée quelques heures après celle de Nagapetyan, Julien Mairesse rejette toute notion de violence sexuelle. Il évoque une relation qu’il qualifie de « consentement mutuel » et affirme qu’il n’y a eu « aucune violence physique, verbale ou psychologique ». Il reconnaît cependant avoir trompé sa compagne — qu’il décrit comme « sa meilleure amie et son plus grand soutien » — et dit éprouver un profond regret. Sur le plan judiciaire, il décrit l’affaire comme « un véritable cataclysme » et assure qu’il n’a « rien à cacher », en ajoutant que sa version des faits « est et restera la vérité et non ma vérité ». Il rend par ailleurs hommage aux victimes de violences sexistes et sexuelles.

Julien Mairesse assure n’avoir « violé personne »

Le message de Julien Mairesse a été publié sur Instagram le 21 juin 2025 et intervient après le témoignage public d’Elena Nagapetyan sur le même réseau social. Le dossier a connu un développement judiciaire : la plainte déposée en juin 2025 a abouti, selon les éléments disponibles, à une mise en examen en septembre 2025. L’instruction judiciaire suit son cours et Julien Mairesse demeure présumé innocent.

Parmi les éléments de contexte repris publiquement, Mairesse est présenté comme un professionnel du spectacle âgé de 45 ans, connu pour son travail de scénographie de cérémonies et de concerts. Les deux publications sur Instagram — celle d’Elena Nagapetyan relatant les faits allégués et celle de Julien Mairesse réfutant toute agression — ont été mises en ligne à quelques heures d’intervalle, selon les publications elles-mêmes.