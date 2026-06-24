Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après une noyade dans le Rhône

Un joueur d’un club de Ligue 2 se trouve en état de mort cérébrale après s’être noyé dans le Rhône à Caluire-et-Cuire ce lundi 23 juin 2026 en fin d’après-midi, a rapporté BFMTV. Les secours ont pris en charge trois personnes présentes sur les lieux : deux ont été réanimées, le troisième, transporté dans un état critique, a été déclaré en état de mort cérébrale. Le pronostic vital de ce jeune homme dans la vingtaine est engagé.

Les faits se sont déroulés vers 17h30, selon les premiers éléments diffusés par les médias. Le sportif, encore non identifié publiquement, baignait dans le fleuve en compagnie de deux amis lorsque la situation a dégénéré. Les témoins et les secouristes ont procédé immédiatement aux gestes de premiers secours sur place avant le transfert à l’hôpital.

BFMTV précise que l’identité du joueur n’a pas été communiquée et indique que le parquet de Lyon a été informé des faits. Les secours présents sur le site ont réanimé les deux autres personnes qui participaient à la baignade. Le jeune footballeur, malgré la prise en charge médicale, a été placé en état de mort cérébrale, a indiqué la même source.

Vague de chaleur et hausse des accidents de baignade

La noyade survenue à Caluire intervient alors que la France connaît un épisode de fortes chaleurs et une augmentation des accidents aquatiques. D’après Le Parisien, ces conditions météorologiques sont accompagnées d’une hausse inquiétante du nombre de décès par noyade depuis le début de l’épisode caniculaire.

Interrogée ce mardi 23 juin sur France Inter, la ministre des Sports, Marina Ferrari, a fait état d’« au moins une vingtaine de personnes » mortes par noyade depuis le 20 juin, dont plusieurs enfants, selon l’observatoire cité. La ministre a souligné la gravité de la situation en lien avec la vague de chaleur qui touche le pays.

Marina Ferrari a également rappelé les consignes de sécurité en appelant à la vigilance des baigneurs : « On comprend, on a envie d’accéder à l’eau. Mais il faut vraiment respecter les zones de baignade surveillées », a-t-elle déclaré. Parallèlement, Météo-France maintenait 54 départements en vigilance rouge canicule au moment des premiers bilans, facteur qui concourt à l’affluence vers les cours d’eau et plans d’eau.

Les services de secours ont été mobilisés sur plusieurs sites ces derniers jours pour des opérations de sauvetage et de prise en charge médicale des victimes d’accidents de baignade. Les autorités sanitaires et locales suivent la situation liée à l’épisode de fortes chaleurs et la fréquence des interventions des équipes de secours.