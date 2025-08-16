Pakistan: la mousson fait plus de 300 morts en 48 heures

Des pluies torrentielles qui s’abattent sur le nord du Pakistan ont fait au moins 320 morts en 48 heures, selon le dernier bilan annoncé samedi 16 août par les autorités. Depuis la fin du mois de juin 2025, une saison de mousson d’une intensité inhabituelle frappe le pays, causant inondations et destructions. L’Autorité de gestion des catastrophes précise que la grande majorité des décès, écrit l’AFP, a été recensée dans la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, frontalière de l’Afghanistan.