PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Pakistan: la mousson fait plus de 300 morts en 48 heures

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Air Canada : hôtesses et stewards en grève, vols suspendus

Trump informe Zelensky et plusieurs dirigeants européens du résultat de sa rencontre avec Poutine

Guerre en Ukraine : Trump met l’accord entre les mains de Zelensky

Kingsley Coman, international français, quitte le Bayern pour Al‑Nassr

Incendies au Portugal: le président confirme un premier mort dans l’est

Klaus Schwab blanchi par le conseil d’administration du Forum économique mondial

Accident de train au Danemark : un mort et plusieurs blessés, selon la police

Gaza : au moins 1 760 Palestiniens tués depuis fin mai en cherchant de l’aide (ONU)

Procès Bolsonaro au Brésil: la Cour suprême débattra le jugement le 2 septembre (officiel)

Suède : un blessé de la fusillade près d’une mosquée est décédé

VOIR TOUS LES FLASHS

Des pluies torrentielles qui s’abattent sur le nord du Pakistan ont fait au moins 320 morts en 48 heures, selon le dernier bilan annoncé samedi 16 août par les autorités. Depuis la fin du mois de juin 2025, une saison de mousson d’une intensité inhabituelle frappe le pays, causant inondations et destructions. L’Autorité de gestion des catastrophes précise que la grande majorité des décès, écrit l’AFP, a été recensée dans la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, frontalière de l’Afghanistan.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!