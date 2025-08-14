PAR PAYS
Pakistan crée une unité de missiles après son dernier conflit avec l’Inde

Le Pakistan a annoncé mercredi 13 août, à l’occasion de sa fête nationale, la création d’une nouvelle unité de missiles, trois mois après sa plus grave confrontation avec l’Inde, qui s’est déroulée du 6 au 10 mai. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a présenté cette unité comme une capacité technologique susceptible de frapper l’adversaire dans toutes les directions et d’améliorer les forces conventionnelles du pays, a rapporté l’AFP. L’annonce s’inscrit dans les commémorations de la fondation du pays, liée à la partition de 1947 et au départ du colonisateur britannique.

