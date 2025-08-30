PAR PAYS
ONU : au moins 841 exécutions en Iran cette année

L’ONU a indiqué, vendredi 29 août, qu’au moins 841 personnes ont été exécutées en Iran depuis le début de l’année, dénonçant l’emploi systématique de la peine de mort comme instrument d’intimidation étatique. À Genève, Ravina Chamdasani, porte‑parole du Haut‑Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, a précisé que 110 exécutions ont été recensées rien qu’en juillet, soit plus du double du nombre enregistré en juillet de l’année précédente, et s’inscrivent dans une hausse significative des exécutions au cours du premier semestre 2025.

