On n’a pas besoin d’être amis pour bien jouer sur un tournage

Sophie Marceau et Miou-Miou, deux figures majeures du cinéma français, se sont retrouvées face à face sur le tournage du polar Arrêtez‑moi là en 2013, mais selon leurs propres témoignages l’ambiance de plateau est restée distante. Le film, centré sur un drame conjugal, réunit à l’écran Marceau dans le rôle d’une femme battue ayant tué son mari et Miou‑Miou en lieutenant de police ; hors caméra, les deux comédiennes expliquent avoir gardé une relation de travail tout en restant sur leurs gardes.

Sophie Marceau est apparue comme une révélation au grand public au début des années 1980 grâce à La Boum, qui a fait d’elle une star adolescente. Plutôt que de rester cantonnée à l’image d’ingénue, elle a rapidement élargi son répertoire, partageant l’affiche avec des acteurs établis et assumant des rôles plus marqués, ce qui lui a permis de conserver une notoriété durable auprès du public.

Miou‑Miou, de son côté, a émergé dans le paysage théâtral puis cinématographique au sein de la troupe du Café de la Gare, entourée notamment de Coluche, Patrick Dewaere et Gérard Lanvin. Sa carrière a basculé vers le grand écran avec des rôles marquants dans les années précédant celles de Marceau, et elle a su construire une image de femme de caractère, poursuivant les apparitions tant dans des comédies populaires que dans des films plus intimes.

Sur le plateau d’Arrêtez‑moi là, adapté du roman Les Lois de la gravité et inspiré d’un fait divers, la dynamique entre les deux actrices a été décrite comme professionnelle mais distante. À l’écran, leur jeu se conjugue et donne une impression de complicité dramatique ; en dehors des prises, chacune a évoqué une approche de travail très solitaire, liée à l’intensité psychologique du sujet.

Dans une interview accordée à Télé Poche, Sophie Marceau a résumé son ressenti en évoquant l’image qu’elle se faisait de Miou‑Miou : “Pour moi, Miou‑Miou, ce sont les années 1980, une actrice très populaire avec cette image de la fille cash, sympa, rigolote, mignonne.” Elle a ajouté que “nous sommes restées dans un contact distant, un peu comme dans le film. On n’était pas les grandes copines entre les prises car le film demandait beaucoup de concentration et de travail”, tout en soulignant qu’elles savaient s’accompagner dans leur jeu malgré l’incertitude sur la direction de certaines scènes.

Interrogée par TéléObs, Miou‑Miou a décrit sa propre posture sur le tournage : “Je me suis surtout isolée. Elle aussi. Je ne sors jamais le soir après le tournage. Je restais dans ma chambre, je ne pensais qu’à mon texte.” Elle a également précisé : “On n’a pas spécialement besoin d’être copain avec son partenaire de jeu”, expliquant par là que distance personnelle et efficacité professionnelle peuvent coexister.

