Nouvelle-Calédonie: le Sénat coutumier rejette en l’état l’accord de Bougival

Le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie, organe consultatif représentant les Kanak, a rejeté samedi l’accord de Bougival sur l’avenir institutionnel de l’archipel, estimant qu’il « ne reconnaît pas l’identité et les droits du peuple premier ». Dans une motion adoptée lors du 25e Congrès du pays kanak à Nouméa et transmise à la presse, les sénateurs coutumiers demandent l’ouverture de « discussions sur un projet alternatif se situant au‑delà de Bougival », en référence au texte signé le 12 juillet dans cette commune de la région parisienne. Le compromis de Bougival prévoit la création d’un État de Nouvelle‑Calédonie doté d’une nationalité propre mais inscrit dans la Constitution française, ainsi que le report des élections provinciales à mi‑2026, échéance jugée déterminante pour l’équilibre politique local. Initialement soutenu par l’État, les non‑indépendantistes et, dans un premier temps, l’ensemble des indépendantistes, l’accord a depuis été rejeté par le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) : après que ses délégués eurent accepté de défendre le texte puis été désavoués par les militants, le FLNKS a exprimé son « rejet catégorique », jugeant le compromis incompatible avec les fondamentaux de la lutte indépendantiste, notamment l’exercice du droit à l’autodétermination.