« Nous sommes Africains et nous sommes inarrêtables », Tiwa Savage défend l’Afrobeats

Alors que certains acteurs de l’industrie musicale annoncent le déclin de l’Afrobeats, la chanteuse nigériane Tiwa Savage a pris la parole pour défendre avec force le genre musical africain, qu’elle décrit comme « le plus dynamique et le plus influent au monde ».

La star nigériane Tiwa Savage a fermement rejeté les récentes affirmations selon lesquelles l’Afrobeats traverserait sa plus mauvaise période depuis vingt ans. Ces dernières semaines, plusieurs figures de l’industrie musicale, dont Paul Okoye (Paulo) et DJ Big N, ont estimé que le genre phare du continent africain connaissait un essoufflement.

Mais lors de son intervention à l’événement Unstoppable Africans, la chanteuse a tenu un tout autre discours. « L’Afrobeats est le genre musical qui connaît la croissance la plus rapide au monde », a-t-elle déclaré, soulignant que ce mouvement s’est bâti « sans soutien, sans infrastructure et sans véritable conviction, même au sein de notre propre communauté ».

Tiwa Savage a également évoqué l’impact culturel du genre, confiant qu’enfant à Londres, elle avait du mal à assumer ses origines africaines. « Aujourd’hui, je suis fière de voir à quel point l’Afrobeats grandit et inspire », a-t-elle ajouté. Répondant aux critiques qui annoncent le déclin du style musical, l’interprète de Somebody’s Son a insisté : « On disait que l’Afrobeats ne durerait qu’un temps. Mais nous sommes toujours là, nous remplissons les stades et nos titres dominent les classements. »

Et de conclure avec fierté : « Ils auront beau essayer de nous faire taire, la musique ne disparaîtra pas. Nous sommes Africains, et nous sommes inarrêtables. »