» Nous avons déçu le peuple… », Junior Olaitan assume et promet un rebond

Après la lourde défaite 4-0 du Bénin face au Nigeria, synonyme d’élimination des qualifications pour le Mondial 2026, le milieu de terrain Junior Olaitan a exprimé sa déception, tout en appelant à la résilience et à l’unité.

Au terme d’une soirée difficile, les Guépards du Bénin ont vu leurs espoirs de Coupe du monde s’envoler. Un revers douloureux que Junior Olaitan n’a pas cherché à minimiser. Sur ses réseaux sociaux, le joueur a reconnu la contre-performance de l’équipe et présenté ses excuses au public béninois.

« Nous avons déçu le peuple de notre cher pays aujourd’hui, mais nous ne le décevrons pas pour toujours. Les choses iront mieux », a déclaré le milieu de terrain, visiblement touché. S’il ne cache pas sa frustration, Olaitan préfère retenir les leçons de cette élimination et regarde déjà vers l’avenir.

« Nous apprendrons de nos erreurs. Fiers de cette équipe ! Gardons la tête haute et concentrons-nous désormais sur la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. » Une sortie pour insuffler un esprit de combativité et rappeler que le groupe béninois reste en construction. À quelques mois de la CAN 2025, les Béninois auront l’occasion de prouver que cette déception n’était qu’un pas en arrière avant un nouveau départ.