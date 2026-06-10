Mariés au premier regard : Jenna et Laurent dévoilent leur projet commun qui réjouira leurs fans

Révélés au grand public via l’émission Mariés au premier regard diffusée sur M6, Jenna et Laurent, tous deux humoristes spécialisés dans le stand-up, ont partagé avec franchise leur expérience et leur vie depuis la fin du tournage. Le couple s’est dévoilé sans filtre, mettant en lumière les coulisses de leur aventure télévisuelle, la complexité du montage, les réactions du public ainsi que leurs projets à court et moyen terme, tant personnels que professionnels.

Au fil de la diffusion, Jenna et Laurent ont dû gérer la pression d’une visibilité constante et l’obligation de dissimuler l’évolution réelle de leur relation pour préserver le suspense auprès des téléspectateurs. Aujourd’hui, libérés des contraintes médiatiques, ils évoquent l’impact du montage sur la perception de leur histoire et révèlent les moments forts restés dans l’ombre.

Le couple exprime aussi leur satisfaction de pouvoir enfin vivre au grand jour leur relation et projette un avenir commun marqué par la complicité retrouvée, entre vie de famille et collaborations artistiques.

Un bilan honnête et des perspectives de vie commune

Jenna revient sur l’impression parfois ambiguë laissée par le montage télévisé. « Il y a tellement d’heures de tournage que le montage peut donner des impressions partielles », explique-t-elle. Par exemple, le jour du mariage, la diffusion a surtout montré leur stress et les tensions, alors qu’en réalité, la cérémonie fut « parfaite », entourée de sourires et de surprises de leurs proches. Pour Jenna, ce décalage a rendu plus difficile d’accepter « l’image » qui était donnée de leur couple. En revanche, le voyage de noces correspondait davantage à leur vécu réel, ce que confirme Laurent en insistant sur « la complicité » et les bons moments partagés.

Le retard entre tournage et diffusion a contraint le couple à cacher l’évolution de leur relation, notamment pour éviter les spoilers. Laurent qualifie cette période de « phase étrange », entre envie de se montrer et nécessité de se dissimuler, une « sorte de secret » qu’ils ont gardé pour eux. Jenna souligne que cet isolement les a empêchés de pleinement vivre, surtout dans leur milieu professionnel, car ils devaient éviter d’être vus ensemble lors de leurs passages sur scène. Depuis la fin de cette période, ils savourent la liberté de s’afficher, de partager leur quotidien et de monter sur scène ensemble.

Sur le plan professionnel, Jenna explique que pendant la diffusion, ils n’ont pas pu se produire simultanément sur scène afin de préserver le secret de leur relation secrète. Désormais libres, ils profitent pleinement de ces moments sur les planches, ainsi que des échanges avec le public avant et après les spectacles. Laurent annonce même la préparation d’un spectacle commun, un projet concrétisé très rapidement après la fin de l’émission. Leur première représentation aura lieu le 27 juin au Marseille Comedy Club, un rendez-vous qui célèbre à la fois leur union et leur passion artistique.

Concernant les réactions du public, Jenna évoque à la fois des critiques dures et beaucoup de messages remplis d’affection. « Je ne réponds jamais aux insultes, mais je prends le temps de répondre aux personnes bienveillantes », confie-t-elle. Laurent, lui, bénéficie d’un retour globalement positif. Ils notent ensemble que l’attachement des téléspectateurs à leur histoire est souvent intense, certains s’appropriant cette relation comme s’ils en faisaient partie.

Ils reviennent également sur les temps forts de leur histoire, notamment la première rencontre lors de laquelle Laurent a immédiatement senti qu’une belle aventure pouvait naître. Jenna a mis du temps à découvrir la véritable personnalité de Laurent, réalisant au fil des jours qu’il était plus sensible et réfléchi qu’il ne le montrant initialement. Leur complicité s’est renforcée autour d’un épisode notable : le voyage en avion vers Madère. Jenna, souffrant de phobie de l’avion, a été soutenue par Laurent qui l’a protégée, notamment en lui évitant certaines informations anxiogènes sur le vol.

Depuis, le couple a repris l’avion ensemble, notamment pour un voyage à Lisbonne, une expérience rendue « plus facile » grâce au soutien mutuel. Ils mentionnent aussi plusieurs anecdotes inédites, comme une soirée paisible pendant leur lune de miel marquée par des confidences, ainsi que des moments comiques non diffusés.

Quant à leur entourage, les familles ont désormais fait la connaissance du partenaire et approuvent cette union, même si certains étaient réticents concernant l’exposition médiatique. Laurent souligne que ses amis ont suivi l’aventure avec enthousiasme et sont heureux que cette expérience ne soit pas restée une simple émission de télévision.

Sur le long terme, le couple envisage de franchir plusieurs étapes, notamment emménager ensemble. Ils habitent actuellement à quinze minutes l’un de l’autre, une organisation qui leur convient, notamment en raison de leurs emplois du temps chargés. Jenna et Laurent envisagent aussi un projet parental. Comme Jenna le taquine, un enfant pourrait bien voir le jour : « Vous n’avez pas vu l’échographie encore ? », plaisante-t-elle. Ils souhaitent néanmoins profiter d’abord de leur vie à deux avant d’agrandir la famille.

Enfin, toujours en lien avec leur passion commune pour l’humour, ils explorent le spectacle à deux, un défi artistique qu’ils ont rapidement choisi de relever pour partager leur complicité avec le public. Ce nouveau chapitre, à la fois personnel et professionnel, illustre leur volonté de construire ensemble une vie dynamique et équilibrée.