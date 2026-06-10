Football : le Togo humilie le Bénin 5-1 en match amical

Le Bénin a lourdement chuté face au Togo, battu 5-1 mardi en match amical international. Après une première période relativement équilibrée, les Guépards ont complètement cédé au retour des vestiaires, laissant les Éperviers dérouler et signer une victoire éclatante dans ce derby ouest-africain.

Les Éperviers du Togo ont infligé une défaite 5-1 aux Guépards du Bénin lors d’un match amical international disputé le mardi 9 juin 2026 au stade El Bachir de Mohammédia, au Maroc, en clôture de la fenêtre FIFA de juin.

Le Bénin avait pourtant ouvert le score dès la 6e minute par Felipe Santos. Mais un but contre son camp du défenseur Mohamed Tijani à la 38e minute, sur un corner concédé, a permis au Togo de revenir à 1-1 avant la pause. La seconde période a appartenu aux Éperviers : Arnaud Komlavi (57e), Kevin Denkey (74e) et Fodoh Laba (87e) ont alourdi le score, portant le Togo à 5-1 au coup de sifflet final, le cinquième but togolais ayant été inscrit en fin de rencontre selon les sources togolaises. L’identité du dernier buteur n’était pas confirmée par des sources concordantes au moment de la publication.

L’équipe du Bénin était dirigée par le sélectionneur allemand Gernot Rohr. Le Togo était entraîné par Patrice Neveu, qui avait également effectué le premier match de la fenêtre FIFA le 5 juin contre la République centrafricaine (1-1) dans le même stade.

Denkey en forme, le Bénin dépassé

Le doublé de Kevin Denkey illustre la montée en puissance de l’attaquant togolais. Né le 22 juillet 2000 à Lomé, Denkey évolue en club au Sporting Kansas City, en Major League Soccer – équipe dont le stade, Children’s Mercy Park, est précisément l’une des bases de la sélection anglaise pour le Mondial. Meilleur buteur de la MLS en 2023 avec 23 réalisations, il avait également marqué lors du précédent match amical contre la Centrafrique.

Pour le Bénin, ce revers fait suite à un match nul obtenu quelques jours plus tôt contre le Niger lors de la même fenêtre internationale. L’équipe de Gernot Rohr, qui dispute par ailleurs les qualifications pour la CAN 2027, n’a pas réussi à contenir la pression togolaise en seconde période, subissant quatre buts après la 57e minute. Les prochaines échéances officielles des Guépards s’inscrivent dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027.

Le stade El Bachir de Mohammédia, ville portuaire du Maroc atlantique à environ 30 kilomètres au nord-est de Casablanca, accueille régulièrement des rencontres de préparation des sélections africaines lors des fenêtres FIFA.