Congo : Claude Le Roy nommé sélectionneur des Diables Rouges, Omar Daf adjoint

Claude Le Roy fait son retour à la tête des Diables Rouges du Congo pour un deuxième mandat, cinq ans après sa dernière expérience sur un banc de sélection. Le technicien français sera épaulé par l’ancien international sénégalais Omar Daf, dans un nouveau cycle que Brazzaville veut placer sous le signe de la reconstruction et des ambitions continentales.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Éducation civique de la République du Congo a annoncé lundi 9 juin la nomination de Claude Le Roy au poste de sélectionneur national des Diables Rouges, accompagné de l’ancien international sénégalais Omar Daf comme adjoint, selon le communiqué officiel publié le même jour. La cérémonie de signature des contrats est prévue le 22 juin à Brazzaville, sous la présidence du ministre Hugues Ngouelondele et du président de la Fédération congolaise de football (Fecofoot), Henri Endzanga.

Le Roy, 78 ans, effectue un retour en République du Congo, où il avait déjà dirigé les Diables Rouges de décembre 2013 à novembre 2015 – un premier mandat de 21 matchs soldé par 13 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Il succède au technicien Barthélémy Ngatsono, qui avait assuré l’intérim sur le banc congolais. Passé par la rédaction de L’Équipe du soir et par des fonctions de consultant sur Canal+, Le Roy n’avait plus dirigé de sélection depuis la fin de son contrat avec le Togo en décembre 2020, soit un retour aux fonctions d’entraîneur après cinq ans d’absence. Il était également devenu en mars 2026 conseiller municipal à Avignon, élu sur la liste du journaliste Olivier Galzi.

Omar Daf, né le 12 février 1977 à Dakar, compte 55 sélections avec le Sénégal comme défenseur latéral droit. Quart-de-finaliste de la Coupe du monde 2002 et finaliste de la CAN 2002 avec les Lions, il a mené l’essentiel de sa carrière de joueur au FC Sochaux-Montbéliard (1997-2009) avant des passages au Stade brestois et à Sochaux jusqu’en 2013. Titulaire d’une licence UEFA Pro, il a ensuite entraîné successivement le FC Sochaux (2018-2022), Dijon FCO (2022-2023) et Amiens SC (2023-mars 2026), et avait été adjoint d’Aliou Cissé sur le banc du Sénégal entre 2016 et 2017.

Un palmarès africain construit sur quatre décennies

Né le 6 février 1948 à Bois-Normand-près-Lyre, en Normandie, Claude Le Roy a débuté sa carrière d’entraîneur à Amiens en 1980 avant d’être contacté en 1985 par la fédération camerounaise. Avec les Lions Indomptables, il remporte la Coupe d’Afrique des nations 1988, après avoir atteint la finale en 1986. Surnommé le « Sorcier Blanc » – surnom hérité de son refus d’admettre marabouts et féticheurs dans son vestiaire au Cameroun, qu’il a lui-même attribué à ses origines bretonnes et à la figure de Merlin -, il dirige ensuite le Sénégal (1989-1992), une deuxième fois le Cameroun lors du Mondial 1998, le Ghana (2006-2008), Oman, dont il remporte la Gulf Cup 2009, la Syrie, à deux reprises la RD Congo et, de 2016 à 2020, le Togo. Il est l’un des rares entraîneurs européens à avoir dirigé plus de 300 matchs officiels en Afrique.

Son premier passage aux Diables Rouges avait permis au Congo de se qualifier pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale, où l’équipe avait été éliminée au premier tour. Ce résultat constituait la première participation du Congo à la CAN depuis 2000.

Une sélection 133e au classement FIFA avec des ambitions continentales

Les Diables Rouges occupent la 133e place au classement FIFA d’avril 2026. Le capitaine est Béranger Itoua ; le meilleur buteur historique de la sélection est Thievy Bifouma (16 buts). L’unique titre continental du Congo remonte à la CAN 1972, remportée à domicile.

Le contexte immédiat de la nomination s’inscrit dans les qualifications pour la CAN 2027, dont la phase de groupes est en cours. Le Congo est versé dans le groupe des qualifications dont les prochains matchs sont programmés au second semestre 2026. La Fecofoot et le ministère des Sports entendent selon le communiqué ouvrir un « nouveau cycle axé sur la reconstruction de l’équipe nationale, le renforcement de l’encadrement technique et le rapprochement entre les Diables Rouges et leurs supporters ».