Bénin : après Dakar et Bamako, Romuald Wadagni reçu par Horta Inta-A Na Man, chef de la junte en Guinée-Bissau

Romuald Wadagni a été reçu à Bissau par le général Horta Inta-A Na Man, chef de la transition en Guinée-Bissau, en dernière étape d’une tournée régionale menée au pas de charge. Après Niamey, Ouagadougou et Bamako, cette visite confirme la volonté du président béninois de maintenir le dialogue avec les régimes de transition tout en repositionnant Cotonou dans le jeu diplomatique ouest-africain.

Le président béninois Romuald Wadagni a été reçu à Bissau le mardi 9 juin par le général Horta Inta-A Na Man, président de la transition de la République de Guinée-Bissau, en dernière étape d’une tournée régionale qui l’avait conduit la même journée au Sénégal et au Mali. Les deux chefs d’État ont tenu un entretien en tête à tête avant de présider une séance de travail élargie à leurs délégations respectives, selon la présidence béninoise.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que sur des questions relatives au développement et à la stabilité sous-régionale, selon la même source. Aucun communiqué conjoint ni accord formel n’avaient été rendus publics dans les heures suivant la rencontre.

La visite de Wadagni à Bissau est la première d’un chef d’État étranger reçu par Horta Inta-A Na Man depuis l’installation de la junte. Elle intervient sept mois après le coup d’État du 26 novembre 2025, par lequel le général Horta Inta-A Na Man a renversé le président élu Umaro Sissoco Embaló dans un contexte d’élections générales dont les résultats provisoires n’avaient pas été publiés.

Une junte en cours de normalisation diplomatique

Horta Inta-A Na Man, né vers 1960 et issu de l’ethnie Balante, était chef d’état-major spécial auprès d’Embaló depuis 2023. Il a pris le pouvoir le 27 novembre 2025 à la tête du Haut Commandement Militaire pour la Restauration de la Sécurité Nationale et de l’Ordre Public, après une première journée de transition conduite par le général Dinis Incanha. Il s’est depuis lors promu au grade de général d’armée par décret daté du 29 janvier 2026, après avoir été général de division. Son premier ministre est Ilídio Vieira Té. En janvier 2026, la junte a adopté une réforme constitutionnelle plaçant le Premier ministre sous l’autorité directe du chef de l’État.

La junte s’est engagée auprès de la CEDEAO à un retour à l’ordre constitutionnel et a fixé au 6 décembre 2026 la date des prochaines élections présidentielle et législatives. Des médiateurs de la CEDEAO avaient plaidé pour une transition courte et transparente, selon Jeune Afrique.

La Guinée-Bissau, État lusophone de 36 125 kilomètres carrés situé entre le Sénégal et la Guinée, compte environ deux millions d’habitants. Le pays a connu plus d’une dizaine de coups d’État ou tentatives depuis son indépendance en 1974.

Quatrième visite à un régime de transition lors de la tournée de Wadagni

La visite à Bissau est la quatrième étape de la tournée de Wadagni impliquant un régime militaire de transition, après Niamey et Ouagadougou le 2 juin – où il a été reçu par le général Abdourahamane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré – et Bamako le 9 juin – où il a rencontré le général d’armée Assimi Goïta. Le président béninois avait également été reçu à Ouagadougou le 2 juin par le capitaine Ibrahim Traoré.

La tournée de Wadagni, entamée le 2 juin soit neuf jours après son investiture, l’a conduit successivement au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, au Togo, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau – soit huit pays en huit jours. Le Bénin, membre de la CEDEAO, partage des frontières terrestres avec le Niger et le Burkina Faso, deux des trois pays fondateurs de la Confédération des États du Sahel (AES/CES), sortis de la CEDEAO en juillet 2025.