Brigitte Macron : son frère Jean-Michel Trogneux refuse de répondre à la rumeur

Depuis son accession à la présidence de la République française en mai 2017, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron sont régulièrement au cœur de l’attention médiatique. Cependant, au-delà des débats politiques et des questions institutionnelles, le couple présidentiel est également confronté à des rumeurs infondées relayées sur les réseaux sociaux. L’une des plus persistantes et blessantes concerne la Première dame, laquelle est depuis plusieurs années la cible d’une fausse information affirmant qu’elle serait née homme et qu’elle serait en réalité Jean-Michel Trogneux, son frère. Ces théories du complot, largement diffusées depuis 2021, ont provoqué une onde de choc, poussant le couple à engager des démarches judiciaires contre le harcèlement et la désinformation.

La rumeur a pris une nouvelle ampleur à la suite d’une vidéo publiée sur YouTube par Natacha Rey, ancienne participante au mouvement des Gilets jaunes. Cette dernière prétendait que Brigitte Macron ne serait pas la Première dame, mais plutôt son frère Jean-Michel Trogneux déguisé. Cette accusation infondée a dépassé les frontières hexagonales et a même été relayée aux États-Unis par l’influenceuse politique d’extrême droite Candace Owens. Face à cette prolifération de fake news, Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont décidé de porter plainte pour harcèlement et diffamation, tandis que leurs proches, notamment les sept petits-enfants du couple, sont profondément affectés par ces attaques.

Le 7 juin 2026, dans son documentaire intitulé La fabrique du mensonge, la chaîne France 5 est revenue sur cette affaire, mettant en lumière le phénomène des fausses informations et les conséquences dramatiques qu’elles peuvent avoir sur les personnes visées. Ce documentaire a également soulevé une question importante : pourquoi Jean-Michel Trogneux, la véritable personne concernée, préfère-t-il rester silencieux face à ces accusations ?

Brigitte Macron : son frère Jean-Michel Trogneux préfère conserver son anonymat

Brigitte Macron est issue d’une fratrie composée de cinq frères et sœurs. Parmi eux figurent Maryvonne (décédée en 1961), Jean-Claude (décédé en 2018), Anne-Marie (décédée en 2025), Monique et Jean-Michel Trogneux, né le 11 février 1945. Aujourd’hui âgé de 81 ans, Jean-Michel réside toujours à Amiens, la ville d’origine de la famille Macron. Bien que directement mis en cause par les rumeurs, il n’a jamais souhaité intervenir publiquement pour démentir ces allégations. Son choix d’adopter une position discrète est analysé dans le documentaire de France 5 diffusé début juin 2026.

Emmanuelle Anizon, journaliste au Nouvel Observateur et auteure de L’affaire Madame : Anatomie d’une fake news, explique : « Il y a un Jean-Michel Trogneux qui existe vraiment, qui habite Amiens et qui est le frère officiel de Brigitte Macron, mais il est d’une très grande discrétion ». Elle poursuit en soulignant que Jean-Michel Trogneux n’a clairement pas envie de se retrouver sous le feu des projecteurs ni d’entrer dans un débat public alimenté par des calomnies.

Cette discrétion pourrait s’expliquer par une volonté de préserver sa vie privée et d’éviter d’alimenter davantage les polémiques autour de sa sœur, figure publique très exposée. À 81 ans, Jean-Michel Trogneux souhaite visiblement ne pas se mêler à un feuilleton médiatique qui le concerne indirectement mais qui a un impact significatif sur sa famille. La persistance de cette rumeur infondée cause un profond préjudice à Brigitte Macron ainsi qu’à ses proches, qui composent un cercle familial marqué par un fort attachement à l’intimité et à la confidentialité.