Les L5 officiellement de retour à cinq pour le générique de Pat’Patrouille

Les L5 se reforment officiellement vingt ans après leur création dans Popstars : Alexandra, Claire, Coralie, Louisy Joseph et Marjorie publient ce mercredi un nouveau single inédit, « Encore et Encore (Toi tu es là) », à l’occasion d’un retour en studio pour signer le générique de fin du film d’animation Pat’Patrouille : Mission Dino, dont la sortie française est programmée le 5 août.

Formé en 2001 par l’émission Popstars sur M6, le groupe avait connu un succès immédiat avec des titres emblématiques tels que Toutes les femmes de ta vie et Une étincelle. Leur premier album s’était vendu à près de 1,5 million d’exemplaires, un score record pour un groupe issu d’un télécrochet en France à ce jour.

Il s’agit de la première réunion des cinq chanteuses depuis leur séparation en 2006. Le nouveau single, le onzième depuis 2001, a été composé par Adé (ex-Thérapie Taxi), Sylvain Duthu (ancien chanteur de Boulevard des Airs) et Pierre Cheguillaume, producteur ayant travaillé avec Zaho de Sagazan. Pour la version française du film, Paramount France a confié aux L5 le morceau de clôture et leur a demandé de prêter leurs voix à cinq personnages de la production.

Un retour vingt ans après les tubes et les 1,5 million d’albums vendus pour les L5

Révélées au grand public au début des années 2000, les L5 ont marqué une génération par leur présence médiatique et leurs tubes. Leur premier disque a atteint des ventes exceptionnelles pour un projet né d’un télé-crochet, consolidant leur statut de phénomène pop français au début des années 2000.

Après la séparation du groupe en 2006, les trajectoires individuelles ont divergé. Ces dernières années, Coralie, Alexandra et Marjorie se produisaient régulièrement à trois sur scène et multipliaient les apparitions télévisées, sans la présence régulière de Louisy Joseph ni de Claire L.

La reformation complète à cinq n’a pas été automatique : des tensions internes perdurent, notamment entre Alexandra et Marjorie. En septembre 2024, Marjorie expliquait sur le plateau de Jordan de Luxe que leur relation avait été profondément affectée par des faits privés et familiaux. Elle a rappelé qu’elle avait eu un enfant avec le frère d’Alexandra et qu’elle était la marraine de la fille d’Alexandra, puis que sa liaison avec l’ex-compagnon d’Alexandra, connu sous le nom de Patrice Carmona et repéré par le public via The Voice, avait rompu définitivement leur amitié. « Alexandra et moi nous ne sommes plus amies, c’est normal aussi mais nous arrivons à collaborer ensemble », déclarait Marjorie, ajoutant : « Ça a créé des souffrances. L’amour ça ne fait pas que du bien, ça fait aussi du mal. »

Louisy Joseph avait, quant à elle, quitté le groupe sans prévenir, geste que Marjorie avait vécu « comme une trahison ». Malgré ces divisions, les cinq membres se sont retrouvées en studio pour enregistrer le single et enregistrer les voix du film.

Par ailleurs, la version originale du générique de fin de Pat’Patrouille : Mission Dino réunit des artistes internationaux : les Backstreet Boys aux côtés de Jennifer Hudson, McKenna Grace, Paris Hilton et Snoop Dogg.

Enfin, Coralie, Alexandra et Marjorie étaient annoncées pour un concert unique au Dôme de Paris le 19 février 2027, un projet susceptible d’évoluer en fonction de la suite donnée à ces retrouvailles.