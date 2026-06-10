Marie Fugain invitée pour célébrer les 20 ans de Camping Paradis aux côtés de Laurent Ournac

Camping Paradis, série emblématique de la télévision française, célèbre ses vingt années d’existence depuis sa première diffusion sur TF1 le 21 novembre 2006. Ce programme, devenu un incontournable du prime time familial, a su s’imposer durablement grâce à son ambiance conviviale et optimiste, portée par le personnage central de Tom Delormes incarné par Laurent Ournac. Pour commémorer ce double anniversaire, la chaîne diffusera le lundi 29 juin un épisode inédit intitulé Retour de flamme au Paradis, événement relayé par Nicolas Malabœuf sur le réseau X, rassemblant pour l’occasion des invités prestigieux, dont la comédienne et chanteuse Marie Fugain.

En vingt ans, Camping Paradis a bâti sa renommée sur un ensemble de chiffres impressionnants : près d’une centaine d’épisodes originaux, plus de 200 guests venus enrichir le casting, et un décor naturel étendu sur environ deux hectares. Chaque épisode nécessite environ seize jours de tournage, témoignant de la rigueur et du soin apportés à cette production. Par ailleurs, la série a diversifié ses lieux de tournage avec des escapades exceptionnelles en Corse, à Morzine, à La Réunion et au Maroc, symboles d’une évolution constante tout en maintenant son esprit initial.

Vingt ans de succès et la présence de Marie Fugain aux côtés de Laurent Ournac

Pour marquer cette étape anniversaire, TF1 a rassemblé une distribution solide menée par Laurent Ournac qui incarne toujours Tom Delormes, véritable figure de proue du programme. Le casting comprend les acteurs récurrents tels que Thierry Heckendorn, dans le rôle d’André, Patrick Guérineau en Xavier, Candiie dans celui d’Audrey, Patrick Paroux interprétant Parizot et Géraldine Lapalus qui campe Amandine. Ces personnages, familiers du public, contribuent à maintenir l’atmosphère chaleureuse et dynamique caractéristique de la série.

Le rôle de guests est également étoffé avec la participation remarquée d’Alexis Loret dans le rôle de Marc, et surtout de Marie Fugain, fille du chanteur Michel Fugain. Cette dernière, à la fois comédienne et chanteuse, jouera Caroline, un personnage inédit introduit pour l’épisode anniversaire, ajoutant ainsi une touche nouvelle à ce rendez-vous télévisé très attendu. La présence de Marie Fugain, annoncée fin mai, constitue un élément fort de cet épisode spécial.

Une histoire de retrouvailles, de hasard et de quilles amoureuses

L’épisode Retour de flamme au Paradis sera marqué par une intrigue mêlant émotion, humour et bienveillance, signature de Camping Paradis, mais avec une intensité renforcée. Le scénario place Xavier au centre de l’action : Tom lui confie l’animation d’un atelier de mixologie où il excelle, bien que sous pression. Tout bascule avec l’arrivée d’Amandine, son ancienne compagne, ce qui déclenche une série de tensions et de retrouvailles inattendues.

Par ailleurs, Tom accueille dans son camping Théo, un adolescent devenu paraplégique à la suite d’un accident. Un élément narratif important : le kinésithérapeute de Théo, Marc, est installé dans le bungalow voisin, générant une proximité qui promet des interactions fortes entre les personnages. Monsieur Parizot, connu pour sa propension à semer le trouble, viendra également pimenter cette histoire d’amour naissante entre Amandine et Xavier, illustrant les ressorts comiques habituels du programme.

Cette trame dramatique et humoristique s’inscrit dans un contexte général qui célèbre la longévité de la série, toujours appréciée par un large public chaque semaine, consolidant sa place dans le paysage audiovisuel français depuis deux décennies.