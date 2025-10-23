« Notre premier objectif est de gagner un match (…)», Gernot Rohr avant la CAN 2025

Le Bénin prépare activement sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc. Versés dans un groupe composé du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Botswana, les Guépards savent qu’ils devront élever leur niveau pour espérer créer la surprise.

La suite après la publicité

Pour cette édition au Royaume chérifien, le sélectionneur Gernot Rohr a fixé un cap clair : emmener le Bénin le plus loin possible dans la compétition. La sélection béninoise n’a encore jamais dépassé le stade des huitièmes de finale, atteints lors de l’édition 2019. Malgré de bonnes performances durant les éliminatoires de la Coupe du monde, le Bénin conserve le statut d’outsider. Un rôle que le technicien franco-allemand assume pleinement.

« Être outsider, cela veut simplement dire que nous ne faisons pas encore partie des nations les mieux classées. Le classement FIFA reflète le passé, mais nous travaillons à progresser et à gagner en régularité », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Africatopsports. Rohr souligne également les progrès accomplis par son équipe ces derniers mois : « Les petites nations doivent souvent se battre davantage pour obtenir la reconnaissance. Grâce à notre qualification et à nos performances récentes, le Bénin gagne du respect sur la scène africaine. »

La suite après la publicité

À lire aussi : Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr peine à digérer la lourde défaite des Guépards au Nigeria

Le principal défi du sélectionneur sera de décrocher une première victoire en phase finale de CAN, un objectif que le Bénin n’a encore jamais atteint. « Notre premier but est de gagner un match, puis de sortir de la phase de groupes », a déclaré le coach de 72 ans, déterminé à faire franchir un palier à sa formation. Pour rappel, la CAN 2025 aura lieu du 21 décembre au 18 janvier 2026.