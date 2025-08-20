Nord du Nigeria: 13 morts par des «bandits» malgré les accords de paix

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Treize personnes ont été tuées à l’aube du mardi 19 août 2025 dans une mosquée de l’État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria, lors d’une attaque menée par des hommes armés, indique un rapport d’experts destiné à l’ONU et consulté par l’AFP. L’incident intervient malgré la mise en place récente d’accords de paix visant à réduire la violence des groupes criminels. Depuis plusieurs années, des gangs dits « bandits » multiplient dans le nord-ouest et le centre du pays des raids contre des villages, commettant pillages, enlèvements contre rançon et incendies de maisons.

