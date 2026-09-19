Noélie Yarigo de retour au Bénin avec l’or mondial Masters du 800 m

Sacrée championne du monde Masters W40 du 800 m à Daegu en 2 min 10 s 55, Noélie Yarigo a regagné Cotonou jeudi 17 septembre avec sa médaille d’or.

Noélie Yarigo est rentrée au Bénin jeudi 17 septembre avec la médaille d’or du 800 m W40 remportée aux Championnats du monde Masters d’athlétisme à Daegu, en Corée du Sud. La spécialiste béninoise du demi-fond a retrouvé Cotonou après un titre mondial décroché en 2 min 10 s 55.

La Béninoise s’était imposée le 24 août dans la finale du 800 m de sa catégorie. Le rendez-vous mondial Masters, organisé à Daegu du 22 août au 3 septembre, réunissait les athlètes de 35 ans et plus dans des catégories d’âge distinctes.

À son retour, Yarigo a expliqué avoir dû traverser une période marquée par les blessures avant de retrouver le plus haut niveau. Elle a présenté cette médaille comme l’objectif qu’elle s’était fixé malgré les doutes apparus au cours des derniers mois.

Ce sacre ajoute une nouvelle ligne au palmarès de la coureuse béninoise, déjà médaillée de bronze mondiale en salle sur 800 m en 2024 à Glasgow. En 2026, elle avait également remporté le titre de championne de France du 800 m avant de se rendre en Corée du Sud.

La victoire de Daegu a placé Yarigo devant la Kényane Grace Kidake, deuxième en 2 min 18 s 75, et la Britannique Sian Lewis, troisième en 2 min 18 s 98. La championne béninoise a regagné le pays avec son titre mondial et sa médaille d’or après la fin de la compétition.