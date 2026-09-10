Bénin : l’Algérie offre 88 bourses et 2 places de master pour 2026-2027

Le gouvernement algérien met à la disposition du Bénin 88 bourses d’études et deux places de master professionnel pour l’année académique 2026-2027. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 septembre à midi.

L’Algérie met 88 bourses d’études et deux places de master professionnel à la disposition du Bénin pour l’année académique 2026-2027, selon trois communiqués du ministère béninois de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique publiés par la Direction des Bourses et Aides Universitaires (DBAU). L’offre réunit 70 bourses universitaires, 18 bourses de formation professionnelle de niveau BAC+2 et deux places de master professionnel en sécurité sociale à Alger.

Les dossiers physiques doivent être déposés à la DBAU, à Cotonou, au plus tard le jeudi 17 septembre 2026 à 12 heures. Pour les trois offres, les candidats doivent également transmettre par courriel les copies numérisées de leurs pièces au format PDF. Les communiqués précisent que tout dossier incomplet ou non conforme sera rejeté.

Les 70 bourses universitaires sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat 2025 ou 2026 ayant une bonne maîtrise du français et qui ne bénéficient pas déjà d’une bourse dans une université publique du Bénin. Une moyenne d’au moins 12/20 au baccalauréat est exigée pour l’architecture et les sciences vétérinaires. Quinze filières sont proposées, notamment l’informatique, le développement web et mobile, les hydrocarbures, les énergies renouvelables, le génie maritime, le génie mécanique et les sciences alimentaires.

Les bénéficiaires doivent s’engager, avec leurs parents, à assurer un complément de bourse de 50 000 FCFA par mois pendant toute la durée de la formation. Ils doivent aussi être en mesure d’effectuer les formalités de visa, souscrire une assurance maladie en Algérie et suivre la filière retenue par la partie algérienne.

18 bourses de formation professionnelle

Le deuxième volet concerne 18 bourses de formation professionnelle de niveau BAC+2. Les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat secondaire ou professionnel obtenu en 2025 ou 2026, ou d’un diplôme équivalent, maîtriser le français et les matières scientifiques, être âgés de 18 à 30 ans et ne pas être déjà boursiers dans une université publique béninoise.

Neuf spécialités sont ouvertes : voirie et réseaux divers, tourisme et production des voyages, gestion hôtelière, gestion et recyclage des déchets, développement web et mobile, électricité industrielle, production textile et stylisme-modélisme, conduite de travaux publics et architecture d’intérieur. Le tableau annexé au communiqué répartit les 18 places entre huit filles et dix garçons.

Deux places de master en sécurité sociale

L’Algérie attribue en parallèle au Bénin deux places de master professionnel à l’École Supérieure de la Sécurité Sociale d’Alger. Les formations concernent le droit de la protection sociale, le management, l’actuariat et la finance ainsi que les systèmes d’information et la transformation numérique. Elles sont ouvertes aux candidats béninois titulaires d’une licence, d’un diplôme d’ingénieur, d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités visées.

Pour ce master, le communiqué précise que la bourse couvre uniquement les frais annuels de scolarité et que les autres dépenses restent à la charge des bénéficiaires. Les trois procédures prévoient par ailleurs des frais d’étude de dossier de 5 000 FCFA, acquittés au Trésor public, avant le dépôt à la DBAU.