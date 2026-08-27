Bénin: le geste de Romuald Wadagni qui touche profondément Noélie Yarigo

: Quand l’appel surprise du président Romuald Wadagni émeut Noélie Yarigo, nouvelle championne du monde

​Derrière l’exploit sportif et la médaille d’or décrochée sur le 800 mètres (catégorie W40) lors des Championnats du monde d’athlétisme Masters à Daegu, c’est une séquence particulièrement intime et poignante qui est venue marquer le sacre de Noélie Yarigo.

Quelques instants après sa victoire le lundi 24 août 2026, la championne béninoise a eu la surprise de recevoir un appel téléphonique direct du chef de l’État, Romuald Wadagni.

​Alors qu’elle savourait encore son titre sur la piste sud-coréenne, le téléphone de l’athlète a retenti pour lui transmettre les félicitations personnelles du président de la République. Un geste inattendu qui a profondément touché la spécialiste du demi-fond, saluant la persévérance, la rigueur et la longévité d’une carrière exemplaire au plus haut niveau international.

​Submergée par l’émotion face à cette attention des plus hautes autorités du pays, la championne n’a pas caché son désarroi positif et sa gratitude face à cet hommage spontané.

​Pour Noélie Yarigo, cette marque de considération dépasse le cadre strictement individuel: elle incarne la reconnaissance de tout un peuple envers une athlète qui continue de porter haut le drapeau national.

​« Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces mots, pour cette attention et pour cette immense marque de reconnaissance », a réagi la coureuse béninoise.

Concluant cet échange mémorable par une formule vibrante qui résume toute son émotion : « Aujourd’hui, je suis championne du monde. Mais surtout, je suis une Béninoise immensément fière. »