Bénin: le geste de Romuald Wadagni qui touche profondément Noélie Yarigo
: Quand l’appel surprise du président Romuald Wadagni émeut Noélie Yarigo, nouvelle championne du monde
Derrière l’exploit sportif et la médaille d’or décrochée sur le 800 mètres (catégorie W40) lors des Championnats du monde d’athlétisme Masters à Daegu, c’est une séquence particulièrement intime et poignante qui est venue marquer le sacre de Noélie Yarigo.
Quelques instants après sa victoire le lundi 24 août 2026, la championne béninoise a eu la surprise de recevoir un appel téléphonique direct du chef de l’État, Romuald Wadagni.
Alors qu’elle savourait encore son titre sur la piste sud-coréenne, le téléphone de l’athlète a retenti pour lui transmettre les félicitations personnelles du président de la République. Un geste inattendu qui a profondément touché la spécialiste du demi-fond, saluant la persévérance, la rigueur et la longévité d’une carrière exemplaire au plus haut niveau international.
Submergée par l’émotion face à cette attention des plus hautes autorités du pays, la championne n’a pas caché son désarroi positif et sa gratitude face à cet hommage spontané.
Pour Noélie Yarigo, cette marque de considération dépasse le cadre strictement individuel: elle incarne la reconnaissance de tout un peuple envers une athlète qui continue de porter haut le drapeau national.
« Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces mots, pour cette attention et pour cette immense marque de reconnaissance », a réagi la coureuse béninoise.
Concluant cet échange mémorable par une formule vibrante qui résume toute son émotion : « Aujourd’hui, je suis championne du monde. Mais surtout, je suis une Béninoise immensément fière. »
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