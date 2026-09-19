Côte d’Ivoire : deux et trois roues irréguliers confinés avant immatriculation

Les engins à deux et trois roues circulant irrégulièrement peuvent être placés sous confinement administratif en Côte d’Ivoire. Une campagne spéciale de six mois doit débuter le 15 octobre pour permettre leur régularisation.

La Côte d’Ivoire place sous confinement administratif les motos et tricycles circulant de manière irrégulière, avant une opération spéciale d’immatriculation qui débutera le 15 octobre 2026 pour six mois. Le ministère des Transports et des Affaires maritimes a annoncé la mesure vendredi 18 septembre, dans le cadre du durcissement des contrôles visant les engins à deux et trois roues.

L’opération concernera les propriétaires des engins déjà confinés ainsi que l’ensemble des détenteurs de deux et trois roues souhaitant régulariser leur situation. Les tarifs forfaitaires applicables doivent être publiés ultérieurement par la Direction générale des Transports terrestres et de la Circulation.

Le dispositif intervient après une hausse du nombre d’accidents de la voie publique. Les données de l’Office de sécurité routière font état de 1 657 accidents en août, contre 1 549 en juillet, soit une progression d’environ 7 %. Sur le total d’août, 908 accidents, près de 55 %, ont impliqué des usagers de deux et trois roues. Le ministère leur attribue un taux de tués de 33 %.

Les autorités avaient déjà renforcé la pression sur cette catégorie d’usagers. En août, le ministère indiquait que 5 549 motos et 1 201 tricycles avaient été impliqués dans des accidents en 2024, contre 5 583 motos et 1 125 tricycles en 2025. Entre janvier et juillet 2026, 419 accidents impliquant des deux-roues et 711 concernant des trois-roues avaient été recensés.

En attendant le lancement de la campagne d’immatriculation, les contrôles se poursuivent dans le cadre de l’opération « Épervier Spécial », lancée le 7 septembre. Les engins à deux et trois roues surpris en circulation irrégulière peuvent être confinés à titre conservatoire, avec obligation pour leurs propriétaires d’accomplir les démarches de régularisation.

La campagne spéciale est annoncée pour six mois à compter du 15 octobre. Les tarifs forfaitaires ne sont pas encore publiés et doivent faire l’objet d’une communication de la DGTTC.