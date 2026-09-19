Zambie : les réserves de maïs atteignent un record de 3,1 millions de tonnes

La Food Reserve Agency détient 3,1 millions de tonnes de maïs dans les réserves stratégiques zambiennes, un niveau inédit composé des achats de la campagne en cours et des stocks reportés.

La Zambie détient désormais un record de 3,1 millions de tonnes de maïs dans ses réserves stratégiques nationales, selon la Food Reserve Agency (FRA). Son directeur exécutif, Justin Chuunka, a annoncé ce niveau lors d’une visite du dépôt satellite de Kabuyu, dans le district de Kazungula, estimant que le stock place le pays dans une position de sécurité alimentaire nettement renforcée.

Le volume est constitué de 1,7 million de tonnes achetées aux producteurs depuis le début de la campagne de commercialisation en mai et de 1,4 million de tonnes reportées de la campagne précédente. La FRA, qui avait acheté 1,6 million de tonnes lors de la saison passée, poursuit ses acquisitions jusqu’au 31 octobre.

Cette accumulation intervient après une récolte particulièrement abondante. Le ministère zambien de l’Agriculture avait projeté en mai une production de 4,94 millions de tonnes de maïs pour la campagne 2025-2026, contre 3,9 millions de tonnes la saison précédente. Le bilan alimentaire officiel faisait alors ressortir un excédent global pour la campagne commerciale 2026-2027.

Le gouvernement avait toutefois averti qu’une probabilité plus élevée de pluies inférieures à la moyenne pendant la prochaine saison agricole imposait de renforcer la résilience climatique. Le niveau actuel des réserves donne à la FRA une marge plus importante pour amortir un éventuel choc de production ou d’approvisionnement.

La forte collecte exerce aussi une pression sur les capacités locales. Au dépôt de Kabuyu, environ 2 000 sacs sont traités chaque jour, mais une pénurie de sacs vides ralentit les achats. Environ 20 000 sacs de maïs resteraient encore chez les producteurs de la zone en attendant leur prise en charge.

Dans la province de Luapula, les autorités indiquaient au 10 septembre que la FRA avait acheté 3 161 326 sacs de 50 kg, pour une valeur de 1,096 milliard de kwachas. Sur 59 529 producteurs enregistrés, 15 575 avaient déjà reçu des paiements totalisant 328,2 millions de kwachas.