Ismaël Isaac raconte les sept années qu’il a passées dans la rue

À l’approche de ses 40 ans de carrière, Ismaël Isaac revient sur une période difficile de sa jeunesse et affirme avoir passé sept années dans la rue.

Ismaël Isaac a rouvert un chapitre difficile de son parcours à l’approche de la célébration de ses 40 ans de carrière. Le reggaeman ivoirien affirme avoir passé sept années dans la rue, une période qu’il a évoquée cette semaine alors qu’il prépare son concert anniversaire du 7 novembre 2026 au Parc des Expositions d’Abidjan.

« J’ai fait 7 ans dans la rue », a-t-il déclaré lors de la séquence médiatique entourant la présentation du spectacle, selon des propos rapportés vendredi 18 septembre par Afriksoir. Cette confidence remet en lumière une jeunesse marquée par les difficultés avant son installation durable parmi les grandes voix du reggae ivoirien.

Né à Abidjan et associé dès ses débuts à Treichville, Ismaël Isaac a construit sa trajectoire artistique à partir des années 1980. Des portraits consacrés à sa carrière rappellent qu’il chantait déjà dans le quartier avant d’être remarqué par le claviériste Georges Kouakou puis exposé au public national à travers l’émission télévisée « Première Chance ».

Son rapport à la rue a aussi traversé sa musique. L’artiste compte notamment dans son répertoire « Enfant de la rue », un titre souvent associé aux réalités sociales auxquelles il dit avoir été confronté. Au fil de ses albums, de « Rahman » à « Taxi Jump », « Treich Feeling », « Black System » puis « Je reste », il a fait de ces expériences personnelles une matière régulière de ses textes.

La prise de parole intervient au moment où le chanteur prépare une nouvelle étape de sa carrière. Le Parc des Expositions d’Abidjan annonce pour le 7 novembre un concert consacré à ses quatre décennies de musique. Les organisateurs prévoient une prestation de plus de deux heures, tandis qu’un maxi-single de deux titres et un coffret retraçant son répertoire ont également été annoncés autour de cette célébration.

Pour le rendez-vous du 7 novembre, les organisateurs ont annoncé des billets à 10 000, 20 000, 50 000 et 100 000 FCFA. Une nouvelle conférence de presse doit encore préciser les derniers éléments de la programmation avant le concert.