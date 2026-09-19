Italie : Mancini appelle neuf novices après l’échec au Mondial 2026

Pour sa première liste depuis son retour à la tête de l’Italie, Roberto Mancini a convoqué neuf joueurs encore sans sélection dans un groupe de 34 pour lancer la Nations League.

Roberto Mancini a convoqué neuf joueurs encore sans sélection dans un groupe de 34 pour les quatre premiers matches de l’Italie en Ligue des nations. Cette liste, publiée vendredi 18 septembre, est la première du technicien depuis son retour à la tête des Azzurri après l’échec de la sélection à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

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Massimo Pessina, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Eddy Kouadio, Issa Doumbia, Alessandro Romano, Sebastiano Esposito, Antonio Vergara et Mohamed Alì Zoma découvrent le groupe de l’équipe nationale A. La Fédération italienne présente ces neuf joueurs comme les nouveaux visages de ce rassemblement.

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L’Italie ouvrira sa campagne de Ligue des nations contre la Belgique le 25 septembre au Stadio Olimpico de Rome. Elle se déplacera ensuite en Turquie le 28 septembre, puis en France le 2 octobre, avant de recevoir à nouveau la Turquie le 5 octobre à Bologne.

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Mancini a également rappelé Nicolò Fagioli et Nicolò Zaniolo, dont les dernières apparitions en sélection remontent à octobre 2024. Rolando Mandragora revient pour la première fois depuis mars 2021, tandis qu’Honest Ahanor et Samuele Inacio, déjà convoqués lors des matches amicaux de juin, restent dans le groupe.

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Le sélectionneur s’appuie aussi sur plusieurs cadres, dont Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella et Sandro Tonali. En attaque, Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca et Francesco Pio Esposito figurent parmi les joueurs retenus.

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Le rassemblement débutera dimanche à Coverciano, avec une première séance d’entraînement programmée lundi 21 septembre. Le match contre la Belgique ouvrira une série de quatre rencontres en onze jours pour l’Italie.