Nikita Bellucci se confie sur son époux et père de ses enfants

Nikita Bellucci, actrice pornographique française devenue mère et entrepreneuse, a ravivé l’attention médiatique après son retour devant la caméra, souvent filmée par son époux caméraman, et des confidences publiques sur les répercussions de son métier sur sa vie familiale.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Découverte en 2011 par le public francophone, Nikita Bellucci s’est rapidement imposée dans le paysage du X, enchaînant productions en France et aux États-Unis. Sa carrière, décrite comme intense sur une période d’environ cinq à six ans, l’a conduite à travailler avec des figures de la scène américaine telles qu’Asa Akira ou Riley Reid et pour des structures spécialisées comme Kink, un studio connu pour ses contenus fétichistes et sadomasochistes.

Au milieu des années 2010, elle met un premier temps d’arrêt à ses activités de performeuse. Durant cette parenthèse, Nikita Bellucci se consacre à la prévention : elle intervient sur des plateaux télé, à la radio et pour des médias en ligne comme Konbini, où elle alerte sur les dangers d’une exposition précoce au porno et sur les risques de cyberharcèlement liés à ce milieu.

Retour, vie familiale et prises de parole publiques

Son retour discret au sein de l’industrie s’effectue après un parcours personnel marqué par le mariage et la maternité. Nikita Bellucci explique être mariée à un caméraman également actif dans le X ; le couple a ouvert un club libertin et produit à nouveau des contenus pornographiques, souvent filmés par son époux. Elle affirme désormais privilégier un positionnement qu’elle qualifie de plus féministe et éthique, tout en conservant l’énergie brute qui a fait sa renommée.

Fin 2024, la performeuse s’est confiée au blogueur Sam Zirah dans une interview publiée sur YouTube. Elle y raconte avoir été dénoncée aux services sociaux alors qu’elle était enceinte de sept mois, une situation qui l’a plongée dans l’angoisse : « Je suis enceinte de sept mois, je me retrouve dans un état d’angoisse… Je sais le regard que peuvent avoir les gens, les institutions, sur notre métier… J’étais un zombie. Il n’y a que les mamans qui peuvent comprendre ce genre de chose », a-t-elle déclaré.

Dans un entretien antérieur accordé à PureBreak, Nikita Bellucci a également livré des éléments sur son mariage qualifié d’« atypique ». Elle a expliqué que son époux « le vit très bien », qu’il regarde ses vidéos et qu’il en est « content ». Elle a partagé, avec humour et franchise, des moments de jalousie : « Je regarde son historique. Nikita, Nikita, Nikita, Nikita… Et, parfois, quand je vois Adriana Chechik, je pète un plomb mais c’est que moi. »