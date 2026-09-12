Nigeria : l’Ooni d’Ife présente publiquement ses fils jumeaux

La maison royale d’Ife a organisé, vendredi 11 septembre, la présentation publique des deux princes jumeaux au palais d’Ile-Oodua, après les rites traditionnels.

L’Ooni d’Ife, Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi, et son épouse, Olori Mariam Ajibola Ogunwusi, ont présenté leurs fils jumeaux au public vendredi 11 septembre 2026 au palais d’Ile-Oodua, à Ile-Ife, dans l’État d’Osun au Nigeria.

Le souverain est apparu avec les deux princes devant des chefs traditionnels, des responsables publics, des membres de la famille royale et des invités. Les images diffusées depuis le palais montrent la cérémonie d’accueil organisée après les rites prévus par la tradition de la cour.

Le média local Ife City Blog, qui relaie une déclaration du palais, précise que cette séquence constituait la première rencontre officielle entre l’Ooni et ses fils depuis leur naissance. Le protocole royal imposait l’achèvement des rites avant cette présentation.

La naissance des jumeaux avait été annoncée le 15 mai par le souverain. Une cérémonie traditionnelle de nomination s’était ensuite tenue au palais d’Ile-Ife le 31 mai.