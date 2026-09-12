Afrique du Sud : Malema promet de combattre la corruption à Mangaung

À Bloemfontein puis dans le Northern Cape, Julius Malema a détaillé samedi les priorités municipales de l’EFF avant les élections locales du 4 novembre, notamment la lutte contre la corruption, l’eau, l’électricité et l’emploi.

Le chef des Economic Freedom Fighters (EFF), Julius Malema, a promis samedi 12 septembre à Bloemfontein de faire de la lutte contre la corruption et du redressement des services municipaux des priorités de son parti à Mangaung, avant les élections locales sud-africaines du 4 novembre.

Lors du lancement du manifeste provincial de l’EFF dans le Free State, Malema a cité l’approvisionnement en eau, l’électricité et le chômage parmi les dossiers à traiter. Il a aussi affirmé qu’une municipalité dirigée par son parti recruterait sur la base des qualifications et lutterait contre la corruption.

Le dirigeant de l’EFF s’est ensuite rendu dans le Northern Cape pour un second lancement provincial. Il y a repris les neuf piliers du parti et insisté sur la fourniture des services publics, les établissements de santé et les perspectives économiques des jeunes.

Le parti avait annoncé le 28 août avoir déposé 4 474 candidatures auprès de la Commission électorale pour couvrir l’ensemble des wards du pays. Selon l’EFF, ces listes comprennent 1 398 candidats âgés de 18 à 35 ans et 1 725 femmes.

Au lancement national de son manifeste municipal en juillet, l’EFF avait désigné Sam Matiase comme candidat à la mairie de Mangaung. Le parti présente la remise à niveau des réseaux d’eau et d’électricité, l’assainissement, l’emploi et la gouvernance locale comme des axes centraux de sa campagne.

D’après la SABC, Julius Malema doit poursuivre la campagne dimanche dans le Gauteng. Les élections locales sud-africaines sont prévues le 4 novembre 2026.