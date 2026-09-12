Kenya : un mort et six véhicules incendiés lors d’une réunion de l’UDA à Embu

La police kényane a ouvert une enquête après des violences survenues samedi à Nembure pendant une mobilisation de l’UDA autour du vice-président Kithure Kindiki. Un mort et six véhicules incendiés sont confirmés.

Une personne a été tuée et six véhicules ont été incendiés samedi 12 septembre à Nembure, dans le comté d’Embu, lors de violences qui ont perturbé une réunion de l’United Democratic Alliance (UDA) présidée par le vice-président kényan Kithure Kindiki, selon la police.

Dans un communiqué, le National Police Service a indiqué qu’un groupe avait tenté de pénétrer de force dans la réunion et que les policiers étaient intervenus pour sécuriser le site. Plusieurs personnes ont été interpellées et Kithure Kindiki a été évacué sans blessure, selon les autorités.

Le commandant régional de la police, Stephen Chebet, a confirmé que plusieurs autres véhicules avaient été vandalisés et que des policiers avaient été blessés pendant les heurts. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances des violences et identifier les personnes impliquées.

La réunion rassemblait des responsables de centres de vote de l’UDA venus de plusieurs circonscriptions du comté d’Embu. Kithure Kindiki a indiqué avoir rencontré plus de 15 000 responsables locaux du parti afin de faire le point sur l’application du programme de 2022 et de préparer la prochaine phase de l’organisation de terrain.

Les tensions surviennent alors que les partis kényans renforcent leurs structures à l’approche des élections générales de 2027. La compétition s’intensifie aussi dans l’opposition, où le calendrier du choix d’un candidat commun face au président William Ruto fait déjà débat.

Le National Police Service a annoncé que les personnes arrêtées seraient interrogées dans le cadre de l’enquête et que d’autres suspects pourraient être recherchés. La police a précisé que de nouvelles informations seraient communiquées lorsque l’enquête le permettra.