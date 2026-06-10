Nigeria : le chiffre fou qui montre l’impact de la raffinerie Dangote

La facture d’importation d’essence du Nigeria a chuté de 96,15 % au premier trimestre 2026, selon les données du National Bureau of Statistics. Longtemps dépendant des carburants raffinés à l’étranger malgré son statut de grand producteur de pétrole, le pays voit sa balance énergétique transformée par la montée en puissance du raffinage local, notamment de la raffinerie Dangote. Mais ce basculement reste fragile, entre pression sur les prix, contraintes d’approvisionnement et nécessité de maintenir une production régulière.

Le Nigeria semble engagé dans un tournant majeur de son histoire énergétique. Au premier trimestre 2026, la facture d’importation d’essence du pays est tombée à 87,40 milliards de nairas, contre 2,27 billions de nairas à la même période en 2025. Selon les données du National Bureau of Statistics, cette baisse représente un recul de 96,15 % sur un an.

La contraction est encore plus spectaculaire en comparaison trimestrielle. Au quatrième trimestre 2025, les importations d’essence moteur ordinaire s’élevaient à 3,54 billions de nairas. Trois mois plus tard, elles ne représentaient plus que 87,40 milliards de nairas, soit une baisse de 97,53 %. En valeur absolue, le Nigeria a donc dépensé 2,18 billions de nairas de moins qu’au premier trimestre 2025 et 3,45 billions de nairas de moins que lors du trimestre précédent.

Ce recul marque une rupture dans la structure des importations nigérianes. L’essence, appelée Premium Motor Spirit dans le pays, figurait depuis des années parmi les principaux produits importés, malgré la place du Nigeria parmi les grands producteurs africains de pétrole brut. Au quatrième trimestre 2025, elle était même le premier produit importé du pays, avec 3,54 billions de nairas, soit 20,52 % du total des importations.

La raffinerie Dangote change les équilibres

La principale explication de cette chute tient à la montée en puissance du raffinage local. La raffinerie Dangote, située dans la zone de Lekki, près de Lagos, a profondément modifié les flux d’approvisionnement en carburant du Nigeria. Conçue pour traiter 650 000 barils par jour, elle est considérée comme la plus grande raffinerie d’Afrique et l’une des plus importantes au monde.

Entrée progressivement en production à partir de 2024, l’installation a commencé à peser de manière décisive sur le marché nigérian des carburants. Sa production d’essence, de diesel et de carburant d’aviation a permis de réduire la dépendance du pays aux cargaisons venues d’Europe, du Golfe ou d’autres plateformes régionales.

Le changement est d’autant plus symbolique que le Nigeria vivait depuis plusieurs décennies un paradoxe énergétique. Le pays exportait du pétrole brut, mais importait massivement des produits raffinés faute de capacités locales suffisantes. Les raffineries publiques, longtemps sous-performantes, n’avaient pas permis de couvrir la demande intérieure. Cette dépendance a pesé sur les réserves de change, sur la stabilité du naira et sur la facture énergétique nationale.

Avec Dangote, une partie de cette logique est en train d’être inversée. L’essence produite localement remplace progressivement les importations. En février 2026, les autorités nigérianes ont même suspendu la délivrance de licences d’importation de carburant, estimant que la production locale permettait de couvrir une part suffisante des besoins du marché.

Un impact direct sur la balance commerciale

La baisse des importations d’essence a contribué à l’amélioration du solde commercial du Nigeria au premier trimestre 2026. Sur la période, le pays a enregistré un excédent commercial de 7,55 billions de nairas. Les exportations se sont établies à 21,17 billions de nairas, contre 13,62 billions de nairas pour les importations.

Le recul de la facture pétrolière importée a donc joué un rôle central dans cette embellie. Les importations totales ont baissé de 18,17 % par rapport au premier trimestre 2025 et de 21,05 % par rapport au quatrième trimestre 2025. Dans le même temps, les exportations ont progressé, soutenues par les revenus du pétrole brut et par les autres produits pétroliers.

La transformation est visible dans la composition des importations. L’essence ne représente plus que 0,64 % des importations totales du Nigeria au premier trimestre 2026, contre 13,64 % un an plus tôt et 20,52 % au trimestre précédent. Elle est même sortie du top 10 des produits les plus importés du pays.

Ce glissement montre que le Nigeria ne réduit pas seulement une ligne de dépenses. Il modifie la structure même de son commerce extérieur. Moins d’importations d’essence signifie moins de pression sur les devises, moins de dépendance aux marchés internationaux des produits raffinés et davantage de valeur ajoutée conservée sur le territoire national.

Une mutation encore incomplète

Le basculement reste toutefois à nuancer. Si les importations d’essence se sont effondrées, les produits énergétiques continuent de peser lourd dans les échanges commerciaux du Nigeria. Les importations de carburants et lubrifiants ont atteint 2,51 billions de nairas au premier trimestre 2026. Elles restent donc une source importante de pression sur la balance extérieure.

La structure interne de ces importations a également changé. Les produits raffinés ont fortement reculé, mais les combustibles primaires ont augmenté. Cela montre que la baisse des importations d’essence ne signifie pas une sortie complète de la dépendance énergétique. Elle traduit plutôt un déplacement des besoins, avec une montée du raffinage local qui nécessite aussi des approvisionnements réguliers en brut et en intrants.

La réussite du modèle dépendra donc de la capacité du Nigeria à maintenir une production locale stable, compétitive et suffisante. La raffinerie Dangote a franchi plusieurs étapes importantes, mais elle reste exposée aux contraintes techniques, à l’approvisionnement en brut, aux tensions logistiques et aux fluctuations des prix mondiaux.

Des informations récentes ont d’ailleurs montré que l’unité de production d’essence de la raffinerie a connu une réduction temporaire de capacité depuis fin mai 2026, en raison de difficultés liées à l’alimentation en brut plus léger et à des problèmes techniques. Même si un retour à plein régime était attendu à la mi-juin, cet épisode rappelle que la sécurité énergétique ne repose pas seulement sur la taille d’une infrastructure, mais aussi sur sa régularité opérationnelle.

Le prix du carburant reste un enjeu social

La baisse des importations ne signifie pas automatiquement une baisse du prix à la pompe. Au Nigeria, les prix des carburants restent sensibles aux cours internationaux du pétrole, au taux de change, aux coûts de raffinage, au transport et aux marges des distributeurs.

La suspension des importations peut protéger les raffineurs locaux, mais elle peut aussi réduire la concurrence si elle n’est pas accompagnée d’une régulation efficace. Les autorités doivent donc trouver un équilibre délicat : soutenir la production nationale sans créer une situation de dépendance excessive à un seul acteur industriel.

Cette question est d’autant plus sensible que le carburant reste un produit stratégique dans l’économie nigériane. Il influence les coûts de transport, les prix alimentaires, l’activité des petites entreprises et le budget des ménages. Dans un pays où l’électricité demeure instable dans plusieurs régions, de nombreux foyers et commerces dépendent encore des générateurs fonctionnant à l’essence ou au diesel.

La réussite de la transition vers le raffinage local sera donc jugée non seulement à travers les statistiques du commerce extérieur, mais aussi à travers ses effets concrets sur les consommateurs. Si la production locale réduit la facture d’importation sans stabiliser les prix, le bénéfice politique et social pourrait rester limité.

Un tournant industriel pour le Nigeria

Malgré ces réserves, le premier trimestre 2026 marque une étape importante. Pour la première fois depuis longtemps, le Nigeria semble en mesure de réduire fortement l’une de ses principales contradictions économiques : exporter du brut tout en important massivement de l’essence.

La raffinerie Dangote ne transforme pas seulement le marché nigérian. Elle commence aussi à redessiner les flux énergétiques en Afrique de l’Ouest et au-delà. Des cargaisons de produits raffinés nigérians sont désormais expédiées vers d’autres pays africains, mais aussi vers des marchés plus éloignés. Cette évolution pourrait faire du Nigeria un fournisseur régional de carburants raffinés, à condition que la production soit durable et que les infrastructures logistiques suivent.

Pour Abuja, l’enjeu dépasse donc la seule réduction des importations. Il s’agit de bâtir une chaîne de valeur pétrolière plus intégrée, de retenir davantage de revenus dans l’économie nationale, de réduire la pression sur le naira et de renforcer l’autonomie énergétique du pays.

La chute de 96,15 % de la facture d’importation d’essence au premier trimestre 2026 constitue ainsi un signal fort. Elle montre que le Nigeria peut changer de trajectoire lorsqu’une capacité industrielle locale devient réellement opérationnelle. Mais pour transformer ce signal en rupture durable, le pays devra sécuriser l’approvisionnement des raffineries, maintenir la qualité des produits, protéger les consommateurs et éviter que le nouveau modèle ne remplace une dépendance extérieure par une dépendance intérieure mal régulée.