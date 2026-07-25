Sécurité maritime: l’Union européenne offre un intercepteur à la Marine nationale béninoise

​Dans le cadre du renforcement des capacités de défense et de sécurisation des espaces maritimes, l’Union européenne a officiellement remis un intercepteur à la Marine nationale du Bénin ce vendredi 24 juillet.

La cérémonie officielle de remise s’est tenue à la base navale de Cotonou en présence de plusieurs autorités militaires béninoises et de partenaires institutionnels.

​Financé par le biais de la Facilité européenne pour la paix, cet équipement est destiné à accroître l’efficacité opérationnelle des Forces armées béninoises (FAB). Il permettra de densifier la surveillance des eaux territoriales et de lutter plus efficacement contre les menaces en mer, notamment la piraterie maritime, la contrebande, les trafics illicites ainsi que la pêche non autorisée.

​Démonstration dynamique sur le plan d’eau

​À l’issue des discours officiels, l’événement s’est conclu par une démonstration dynamique en mer, mettant en avant la vitesse, la manœuvrabilité et les performances techniques de cette embarcation militaire légère. Conçu spécifiquement pour des interventions rapides et des arraisonnements ciblés, cet outil renforce de manière significative le dispositif sécuritaire maritime du Bénin.