Cyril Féraud à jamais lié à Fort Boyard : à 14 ans, il envoyait déjà des idées à la production

Le 25 juillet 2026, France 2 a diffusé un nouvel épisode de la 37e saison de Fort Boyard, émission emblématique mêlant aventure et jeu, très suivie par le public français. Cette édition met en scène une équipe de personnalités issue de divers horizons, parmi lesquelles figurent Keen’V, Soso Maness, Jonathan Jenvrin, Alizé Cornet, Arié Elmaleh et Eva Garcia. Ensemble, ils se mobilisent pour soutenir deux causes importantes : la Société Protectrice des Animaux (SPA) et l’association Tout le monde contre le cancer. Cette diffusion marque également une étape majeure pour le programme, puisque cette saison est placée sous la direction de Cyril Féraud, qui prend pour la première fois les commandes du célèbre jeu d’aventure.

Cyril Féraud, figure incontournable du paysage audiovisuel français, entretient une relation singulière avec Fort Boyard depuis sa plus tendre enfance. Dès l’âge de 14 ans, il avait déjà commencé à envoyer des idées d’épreuves à la production, démontrant une passion précoce et une détermination qui ne l’ont jamais quitté. En devenant présentateur, il ajoute une page importante à son parcours, qui reste profondément lié à l’émission depuis ses débuts.

Une passion née devant le Fort dès l’enfance

Né en 1985 à Digne-les-Bains, Cyril Féraud a grandi parallèlement au programme télévisé lancé en 1990 sur France 2. Très jeune, le jeune garçon suit assidûment les diffusions hebdomadaires de Fort Boyard, une émission alors novatrice qui mêle épreuves physiques, énigmes et challenges d’adresse dans un cadre unique. Sa fascination pour le format le pousse rapidement au-delà du simple statut de téléspectateur : il analyse les épreuves et imagine ses propres concepts de jeux.

À l’âge de 14 ans, une étape majeure intervient lorsqu’il contacte directement la production pour soumettre ses idées. Cette démarche, rare pour un adolescent, illustre l’ampleur de son engouement et son désir d’être intégré au projet. Pour lui, Fort Boyard n’est pas seulement un programme télévisé, mais une source d’inspiration qui influence ses ambitions professionnelles.

Ce lien profond avec l’émission se confirme au fil des années. Cyril Féraud qualifie Fort Boyard d’émission qui lui a donné envie de faire de la télévision, exprimant que les aventures du Père Fouras, les cellules mystérieuses et la quête des clés ont nourri sa vocation et sa passion pour le petit écran.

Du stage d’assistant au fauteuil d’animateur

Après des études en communication et management, Cyril Féraud parvient à intégrer le plateau de Fort Boyard en tant qu’assistant de production à seulement 18 ans. Ce premier contact professionnel avec l’émission lui permet de découvrir les coulisses et la mécanique d’une émission qu’il admire depuis l’enfance. Cette expérience est déterminante, renforçant son désir d’évoluer dans l’audiovisuel.

À partir de 2004, il démarre sa carrière de présentateur sur Disney Channel, avant de s’imposer progressivement sur France Télévisions avec des programmes tels que Slam, 100 % logique, The Floor, Tout le monde veut prendre sa place ou encore Duels en familles. Chacun de ces projets lui confère une notoriété grandissante, faisant de lui l’une des figures populaires de la chaîne publique.

Pourtant, Fort Boyard reste un lieu d’attachement particulier. Entre 2011 et 2017, Cyril Féraud participe à plusieurs reprises en tant que candidat, ce qui approfondit encore sa relation avec le jeu. En 2020, il rejoint officiellement l’émission en incarnant Cyril Gossbo, un personnage humoristique qui détonne par son ton décalé, renforçant sa présence sur le Fort avant même d’en devenir le maître de cérémonie.

Le rêve d’une vie devenu réalité

En 2026, un tournant est pris lorsque France Télévisions annonce que Cyril Féraud succédera à Olivier Minne à la présentation de Fort Boyard. Cette nomination, attendue avec émotion par le principal intéressé, symbolise la concrétisation d’un rêve d’enfant inscrit depuis plus de vingt-cinq ans.

Interrogé dans TV Magazine, Cyril Féraud confie son émotion à l’annonce officielle, rappelant combien ce moment dépasse la simple pratique d’un métier dans l’audiovisuel. Il se déclare humble face à cette responsabilité et souligne qu’il ne s’agissait pas d’un aboutissement automatique, malgré sa passion ancienne pour l’émission.

Dans les mois précédant la diffusion de cette 37e saison, l’animateur s’est fortement impliqué dans la préparation, participant aux réflexions sur les mécaniques de jeu et la scénarisation. Il a revisité de nombreux anciens épisodes pour préserver l’essence originale de Fort Boyard tout en apportant un vent de modernité, notamment avec le retour des candidats anonymes et des épreuves plus collectives.

Cette saison propose une augmentation notable de la cagnotte, avec un plafond pouvant atteindre 50 000 euros reversés aux associations soutenues. Sur le terrain, Cyril Féraud se distingue par son dynamisme et sa proximité avec les candidats, allant jusqu’à les accompagner physiquement lors des épreuves pour les guider et les encourager.

Ce parcours du jeune fan de l’émission au présentateur vedette illustre l’attachement profond et continu à Fort Boyard, à la fois jeu d’aventure et œuvre télévisuelle emblématique du paysage français.