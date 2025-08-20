Nigeria : environ 25 portés disparus, présumés morts après un naufrage dimanche dans l’État de Sokoto

Les autorités nigérianes ont annoncé mercredi 20 août qu’il n’y a désormais plus de chance de retrouver vivantes les quelque 25 personnes toujours portées disparues après le naufrage survenu dimanche 17 août dans le nord-ouest du Nigeria. Le bateau, qui transportait plus de 50 passagers à destination d’un marché fluvial de l’État de Sokoto, a chaviré dimanche matin. Aliyu Kafindangi, responsable des opérations de l’Agence nationale des situations d’urgence (NEMA) pour l’État de Sokoto, a indiqué à Channels TV que 25 personnes avaient été secourues le jour de l’accident et que trois corps avaient été repêchés mardi; il a précisé que les opérations de recherche et de sauvetage avaient été suspendues, estimant qu’au-delà de 24 heures il n’y avait plus de chance de retrouver des survivants.