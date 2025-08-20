PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Nigeria : environ 25 portés disparus, présumés morts après un naufrage dimanche dans l’État de Sokoto

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Soudan: convoi d’aide du PAM attaqué au Darfour, selon un porte-parole à l’AFP

Plan de conquête de Gaza : le mépris flagrant d’Israël pour la médiation

Pologne: le ministre de la Défense qualifie d’«provocation» russe l’explosion d’un drone dans l’est

Marco Rubio annonce de nouvelles sanctions américaines contre des juges de la CPI

Israël approuve un plan de colonisation divisant la Cisjordanie occupée

Berlin critique l’intensification de l’offensive israélienne pour conquérir Gaza-ville

Erdogan à Poutine : la Turquie soutiendra un processus incluant «toutes les parties» pour la paix en Ukraine

Portugal : troisième victime des incendies, annonce la protection civile

Pakistan : plus de 20 morts après de nouvelles pluies de mousson

Le ministre israélien de la Défense approuve l’assaut sur Gaza-ville et rappelle 60 000 réservistes

VOIR TOUS LES FLASHS

Les autorités nigérianes ont annoncé mercredi 20 août qu’il n’y a désormais plus de chance de retrouver vivantes les quelque 25 personnes toujours portées disparues après le naufrage survenu dimanche 17 août dans le nord-ouest du Nigeria. Le bateau, qui transportait plus de 50 passagers à destination d’un marché fluvial de l’État de Sokoto, a chaviré dimanche matin. Aliyu Kafindangi, responsable des opérations de l’Agence nationale des situations d’urgence (NEMA) pour l’État de Sokoto, a indiqué à Channels TV que 25 personnes avaient été secourues le jour de l’accident et que trois corps avaient été repêchés mardi; il a précisé que les opérations de recherche et de sauvetage avaient été suspendues, estimant qu’au-delà de 24 heures il n’y avait plus de chance de retrouver des survivants.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!